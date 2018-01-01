Рост ВВП США в 2019 году замедлился до минимума за три года

Экономика США в 2019 г. выросла минимальными темпами за три года, поскольку торговая напряженность ударила по инвестициям бизнеса.

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Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Крупнейшая по величине экономика мира выросла на 2,3% в прошлом году, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны. Это минимальные темпы роста с 2016 г.В 2018 г. был зафиксирован подъем на 2,9%.В IV квартале 2019 г. ВВП вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, как и в III квартале. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 2%.Инвестиции бизнеса в минувшем квартале сократились на 1,5% после снижения на 2,3% в июле-сентябре. Спад наблюдается третий квартал подряд и является наиболее продолжительным с 2009 г.Рост потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, замедлился до 1,8% с 3,2% в III квартале.Снижение импорта в IV квартале, во многом из-за торговой войны США с Китаем, привело к уменьшению торгового дефицита. В результате торговля прибавила 1,48 процентного пункта к росту ВВП.Запасы в октябре-декабре выросли на $6,5 млрд, минимальными темпами со II квартала 2018 г., после увеличения на $69,4 млрд в июле-сентябре.Государственные расходы в США в IV квартале выросли на 2,7%.