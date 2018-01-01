Франция направит фрегаты для поддержки Греции в споре с Турцией по энергоресурсам

Франция направит фрегаты в восточную часть Средиземного моря, чтобы оказать поддержку Греции, в отношениях которой с Турцией наметился существенный рост напряженности, сообщает издание The Guardian.

The Guardian подчеркивает, что напряженность между Грецией и Турцией вызвана спором о принадлежности энергоресурсов, залегающих в Восточном Средиземноморье.

История вопроса В 2011 г. на кипрском шельфе открыли газовое месторождение "Афродита" (извлекаемые запасы - 140 млрд куб. м газа). Рядом расположены крупные месторождения "Тамар" (балансовые запасы - 300 млрд куб. м) и "Левиафан" (балансовые запасы - 620 млрд куб. м), принадлежащие Израилю. Здесь же расположено египетское месторождение "Зохр" (балансовые запасы - 850 млрд куб. м, добыча в 2018 г. превысила 12 млрд куб. м). В разработке шельфа участвуют компании Noble Energy (США), Total (Франция), Eni (Италия) и ExxonMobil (США). В 2011 г. на кипрском шельфе открыли газовое месторождение "Афродита" (извлекаемые запасы - 140 млрд куб. м газа). Рядом расположены крупные месторождения "Тамар" (балансовые запасы - 300 млрд куб. м) и "Левиафан" (балансовые запасы - 620 млрд куб. м), принадлежащие Израилю. Здесь же расположено египетское месторождение "Зохр" (балансовые запасы - 850 млрд куб. м, добыча в 2018 г. превысила 12 млрд куб. м). В разработке шельфа участвуют компании Noble Energy (США), Total (Франция), Eni (Италия) и ExxonMobil (США).

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Греция и Франция добиваются новой структуры стратегической обороны", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Мицотакис назвал французские корабли "гарантами мира".В свою очередь Макрон заверил, что Париж намерен укреплять стратегические связи с Афинами.Макрон обвинил Анкару в росте региональной напряженности и неспособности выполнять обещания, данные на берлинской конференции по Ливии."Я хочу выразить мою обеспокоенность в связи с нынешним поведением Турции. За последние дни мы видели, как турецкие корабли с сирийскими наемниками прибыли на ливийскую территорию. Это недвусмысленное и серьезное нарушение того, что было согласовано в Берлине. Это нарушенное обещание", - отметил Макрон, сообщает "Интерфакс".Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил ранее, что Вооруженные силы Греции должны готовиться к любому развитию событий из-за действий Турции. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в дестабилизации обстановки в Ливии.В ноябре 2019 г. Турция и признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.Турция и Ливия подписали также соглашение о военном сотрудничестве.Грузовое судно в сопровождении двух боевых кораблей ВМС Турции прибыло накануне в порт ливийской столицы Триполи. Судно доставило в Ливию турецких военнослужащих, танки и другую боевую технику для поддержки ПНС Ливии.По сведениям телеканала Al Hadath (ОАЭ), с декабря 2019 г. Турция перебросила из Сирии в Ливию 2,4 тыс. террористов. Кроме того, Турция готовит переброску в Ливию еще 1,7 тыс. боевиков, которые проходят подготовку в организованных Турцией тренировочных лагерях на севере Сирии.Турция построила на подконтрольных ей участках в Сирии четыре крупных центра подготовки террористов, и турки смогут перебросить в Ливию еще 6 тыс. боевиков, подчеркивает Al Hadath.