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      Названы потери турбизнеса России из-за приостановки китайского турпотока

      15:00Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Въездной туристический бизнес в России может потерять до $100 млн в I квартале из-за приостановленного выезда китайских туристов за границу, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

      Фото: ТАСС

      Главным поставщиком классических туристов в Россию 2019 г. остается Китай. Статистики за 2019 г. в целом еще нет, но, по предварительным прогнозам, за весь 2019 г. Россию посетили порядка 1,27 млн организованных туристов из Китая, въехавших по групповым безвизовым спискам.

      Зима и начало весны считаются низким сезоном в отношении китайского организованного турпотока. В I квартале 2019 г. в Россию приехали по групповым безвизовым спискам около 120 тыс. организованных туристов из КНР.

      Китайские компании сейчас аннулируют поданные заявки на прием в России групп их клиентов. На 28 января были аннулированы туры для более чем 9 тыс. туристов, аннуляции продолжаются каждый день.

      По агрегированным данным туроператоров по въезду, в феврале в Россию должны были приехать около 45 тыс. организованных туристов из Китая. Примерный объем общих потерь "белого" турбизнеса в случае аннуляции всех заявок (авиакомпании, туроператоры, гостиницы, точки общепита) – $40-45 млн. По подсчетам "Вестника АТОР", если в марте карантин продлится, Россия не досчитается еще около 50 тыс. туристов из Китая (потери еще в $40-50 млн).

      Общие максимальные потери турбизнеса, обслуживающего въездной поток из КНР, за I квартал 2020 г., таким образом, могут составить до $100 млн (без учета потерь объектов, задействованных в программах "серых" китайских туроператоров).

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: туризм, АТОР, эпидемия, короновирус

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