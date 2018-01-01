Украинский центробанк снизил процентную ставку до 11%

Национальный банк (центробанк) Украины снизил учетную ставку до 11% с 13,5% годовых, заявил глава регулятора Яков Смолий.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 9 декабря 2019 года заявлял, что есть все основания для существенного снижения процентной ставки в стране.В декабре Нацбанк понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых. В январе а замглавы регулятора Дмитрий Сологуб заявил, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось."Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января этого года", - сказал Смолий.Максимальной - 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной - 6,5% - с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.Кроме того, стало известно, что центробанк Украины по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года."Благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране наши планы теперь несколько более амбициозные, чем когда мы публиковали прогнозы по учетной ставке в октябре. Если инфляция стабилизируется в ценовом коридоре 5% плюс-минус 1%, то мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки", - сказал Смолий.