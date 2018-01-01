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      Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства

      15:55Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства в 2020 году на 169,4 млрд рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств.

      "Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Российской Федерации на 169 млрд 415 млн 895,7 тыс. рублей за счет неиспользованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года", - сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

      По оценке Счетной палаты РФ, объем неисполненных расходов федерального бюджета по итогам 2019 г. может составить 1 трлн руб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Резервный фонд, распоряжение правительства

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