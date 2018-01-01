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      Инфляционные ожидания в России снизились в январе

      16:23Распечатать

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". В начале года ожидаемая населением инфляция снизилась до 8,3%, тогда как в декабре показатель составлял 9%, отмечается в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

      Отмечается, что такая динамика указывает на разовый характер ее повышения в предыдущем месяце.

      В оценке наблюдаемой населением инфляции сохранился тренд на снижение, сформировавшийся в прошлом году, что согласуется с публикуемыми Росстатом данными по динамике цен.

      При этом респонденты чаще говорили лишь о сезонном росте цен: на куриные яйца, алкоголь, чай и кофе, сыры и колбасы, фрукты и овощи, а также на проезд в пассажирском транспорте.

      Краткосрочные ценовые ожидания предприятий сохраняются вблизи уровней второй половины 2019 г. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.

      Прогнозы аналитиков на 2020 г. в то же время продолжили снижаться. Стабилизировались на низком уровне и ожидания, заложенные в цены инструментов финансового рынка.

      Рубрики: ЦБ РФ, Статистика

      Метки: прогноз, инфляция, Банк России, ЦБ РФ, инфляционные ожидания

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