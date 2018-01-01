Инфляционные ожидания в России снизились в январе

В начале года ожидаемая населением инфляция снизилась до 8,3%, тогда как в декабре показатель составлял 9%, отмечается в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Отмечается, что такая динамика указывает на разовый характер ее повышения в предыдущем месяце.В оценке наблюдаемой населением инфляции сохранился тренд на снижение, сформировавшийся в прошлом году, что согласуется с публикуемыми Росстатом данными по динамике цен.При этом респонденты чаще говорили лишь о сезонном росте цен: на куриные яйца, алкоголь, чай и кофе, сыры и колбасы, фрукты и овощи, а также на проезд в пассажирском транспорте.Краткосрочные ценовые ожидания предприятий сохраняются вблизи уровней второй половины 2019 г. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.Прогнозы аналитиков на 2020 г. в то же время продолжили снижаться. Стабилизировались на низком уровне и ожидания, заложенные в цены инструментов финансового рынка.