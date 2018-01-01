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      Германия одобрила субсидии в 1 млрд евро для фермеров

      16:11Распечатать

      Фото: Omer Messinger/EPA-EFE

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Правящая коалиция ФРГ утвердила выделение данных средств для поддержки немецких сельхозпроизводителей в условиях ужесточения экологических норм в Евросоюзе.

      Блок ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз Германии"/"Христианско-социальный союз в Баварии" – прим. ред.) сообщил о принятии данного пакета мер в четверг, 30 января. Средства в размере 1 млрд евро будут выделены в течение следующих 4 лет для помощи сельскохозяйственному в адаптации к новому законодательству ЕС.

      Глава ХСС, премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер отметил, что принятое решение является "четким сигналом поддержки в трудные времена" для данного сектора немецкой экономики.

      Фермеры в Германии и ряде других стран организовывали акции протеста в связи с ужесточением законодательства по экологии. Акции протесты в ФРГ проходили в течение осени и продолжились в январе 2020 г. В Берлине протестующие перекрывали движение на ряде улиц тракторами.

      Рубрики: Европа, АПК

      Метки: субсидии, ХДС/ХСС, фермеры

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