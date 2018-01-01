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      Госсекретарь США Майк Помпео: Компартия Китая - главная угроза нашего времени

      16:21Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени".

      Майк Помпео. Фото: Госдеп США

      "Время идет, и хотя мы должны оставаться невероятно бдительными в том, что касается терроризма, есть проблемы по всему миру. Правящая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - отметил Помпео, выступая в четверг вместе с главой МИД Британии Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange, сообщает РИА "Новости".

      "Есть огромные возможности вести огромную, творческую работу в бизнесе между нашими странами. Но китайская Компартия и ее председатель ясно дали понять, что у них есть программа, которая не всегда соответствует тем ценностям, о которых мы с Домиником говорили утром.

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      Мы, Запад, коллективно должны обеспечить, чтобы в следующем веке правили западные демократические принципы. И нужно предпринять совместные усилия, нужно не только США, но всем нам, кто любит нашу свободу и ценят демократию и верховенство закона, обеспечить, чтобы это осталось доминирующей моделью в мире в следующем столетии", - подчеркнул госсекретарь США.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Китай, Си Цзиньпин, Майк Помпео, Компартия Китая

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