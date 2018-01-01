Госсекретарь США Майк Помпео: Компартия Китая - главная угроза нашего времени

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени".

Майк Помпео. Фото: Госдеп США

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Время идет, и хотя мы должны оставаться невероятно бдительными в том, что касается терроризма, есть проблемы по всему миру. Правящая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - отметил Помпео, выступая в четверг вместе с главой МИД Британии Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange, сообщает РИА "Новости"."Есть огромные возможности вести огромную, творческую работу в бизнесе между нашими странами. Но китайская Компартия и ее председатель ясно дали понять, что у них есть программа, которая не всегда соответствует тем ценностям, о которых мы с Домиником говорили утром.Мы, Запад, коллективно должны обеспечить, чтобы в следующем веке правили западные демократические принципы. И нужно предпринять совместные усилия, нужно не только США, но всем нам, кто любит нашу свободу и ценят демократию и верховенство закона, обеспечить, чтобы это осталось доминирующей моделью в мире в следующем столетии", - подчеркнул госсекретарь США.