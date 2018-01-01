Россия желает получить новое торговое соглашение с Британией после Brexit

Россия хотела бы получить новое торговое соглашение с Британией после выхода этой страны из Евросоюза, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Британия 31 января в 23:00 покинет ЕС, до декабря 2020 г. продлится переходный период, в течение которого стороны проведут переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет.Британия до 1 июля может подать заявление о продлении переходного периода. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего резко выступает британский премьер Борис Джонсон."Мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение, но до этого, наверное, очень далеко", - заявил Келин, сообщает РИА "Новости".По словам посла, России и Британии необходимо заключить соглашения в области авиации, транспорта, торговли расщепляющимся материалами и так далее. "У нас, в принципе, уже проведена инвентаризация того, что мы могли бы сделать с Великобританией. Но при этом на стороне Великобритании пока полное молчание, потому что она пока занимается более срочными для нее делами", - отметил Келин.При этом Келин не исключил возможности заключения договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Британией, если этого захочет британская сторона."Мы будем работать и всегда будем готовы заключить необходимые нам соглашения. Но, наверное, это будет сейчас не первоочередная вещь, она отойдет на некоторый второй план. Хотя наши экономисты и некоторые бизнесмены довольно смело высказываются в том плане, что давайте перейдем к зоне свободной торговли, что, в принципе, не гипотеза, а вполне возможная вещь. Но для этого должна быть со стороны Лондона проявлена очень смелая, новая позиция", - заключил Келин.