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      Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию возрастет более чем на 6%

      17:07Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля 2020 г. возрастет более чем на 6%, заявил в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

      "Переговоры [с Россией] закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на 3 процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - уточнил журналистам белорусский министр (цитата ТАСС).

      Как сообщалось ранее, если не будет договоренности, то с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%.

      В Минске готовы временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти, отмечал ранее "КоммерсантЪ".

      Белоруссия рассчитывает тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, тогда как российская сторона исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн.

      Тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 г., когда поставки были остановлены на несколько недель, объясняли ранее в правительстве Белоруссии.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: РФ-Белоруссия, тариф на транзит нефти

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