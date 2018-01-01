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      Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая

      16:38Распечатать

      Фото: Paul Hilton/EPA

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". В России вводятся временные ограничения на ввоз и перемещение через территорию страны всех видов экзотических животных из Китая в связи с рисками распространения коронавируса 2019-nCoV.

      Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая". О принятых мерах сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

      Данные ограничения были приняты в связи с целью предотвращения распространения коронавируса в Россию. В сообщении отмечается, что ведомство усилило контроль за ввозом животноводческой продукции в ручной клади и багаже граждан в пунктах пропуска через границу России.

      В Россельхознадзоре предупредили о том, что "в случае выявления подозрительная продукция животного происхождения подлежит изъятию и уничтожению".

      Ведомство также рекомендовало гражданам России, пребывающим в странах Юго-Восточной Азии, воздержаться от контакта с животными и от ввоза животноводческой продукции.

      Президент России Владимир Путин днем ранее на совещании в Кремле заявил о том, что правительство РФ должно быть готово к "неожиданностям", в том числе плане возможного проникновения заболевания на территорию страны.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Китай, Россельхознадзор, коронавирус

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