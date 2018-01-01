Apple и Broadcom выплатят институту CalTech $1,1 млрд за нарушение патентов

Калифорнийский технологический институт (CalTech) сообщил в среду о победе в судебном разбирательстве против Apple и Broadcom из-за нарушения ими принадлежащих ему патентов, касающихся технологии Wi-Fi.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"Окружной суд центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе постановил, что Apple и производитель чипов Broadcom должны выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав. Согласно вердикту жюри присяжных, Apple должна выплатить CalTech $837,8 млн, Broadcom — $270,2 млн.Претензии университета касались чипов, которые производила Broadcom и которые потом были использованы в устройствах Apple, выпущенных в период с 2010 по 2017 год. В иске, поданном в федеральный суд в Лос-Анджелесе в 2016 году, технологический институт из Пасадены (штат Калифорния) утверждал, что Wi-Fi-чипы Broadcom нарушают патенты, относящиеся к технологии передачи данных.В связи с этим в суде Apple настаивала, что в данном деле вообще должна выступать как третья сторона, не связанная с нарушениями. «Требования Caltech против Apple основаны исключительно на использовании якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple, поддерживающих 802.11n или 802.11ac, — утверждает Apple. — Broadcom производит указанные в иске чипы, в то время как Apple — просто косвенная сторона, чья продукция включает данные чипы».В ответ на просьбу прокомментировать решение суда Apple и Broadcom сообщили о намерении обжаловать его, так как считают, что продукты компаний не нарушают патенты института. В вузе же заявили, что довольны решением присяжных. «Caltech стремится защищать свою интеллектуальную собственность в рамках миссии по расширению человеческих знаний», — говорится в пресс-релизе.Apple в последние годы часто становится фигурантом патентных исков и получает за нарушения судебные штрафы в размере сотен миллионов долларов. Наиболее крупным патентным спором стала многолетняя тяжба Apple и Qualcomm, из-за которой в некоторых странах были приостановлены продажи смартфонов от Apple. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, в рамках которого Apple согласилась выплатить $4,5 миллиарда.Выручка от поставки компонентов Apple принесла Broadcom в 2019 г. около 20% от совокупной чистой выручки. В 2018 г. эта доля была выше ― на уровне 25%. По оценкам аналитиков JP Morgan, в 2018 г. стоимость компонентов Broadcom в каждом смартфоне Apple равнялась $10. Тем самым Broadcom сильно зависит от объемов поставок iPhone.В декабре 2019 г. стало известно о планах Broadcom продать бизнес по выпуску микросхем для радиочастотной связи. В рамках этого подразделения производятся тонкопленочные объемные акустические резонаторы (FBAR), которые применяются в смартфонах и вышках сотовой связи для фильтрации нежелательных радиосигналов.Газета The Wall Journal Street со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что компания обратилась к инвестиционному банку Credit Suisse Group за помощью в организации сделки. Ее стоимость оценивается в $10 млрд. Раскрывая информацию о новых соглашениях с Apple, Broadcom намекает, что вместе с бизнесом они приобретут прочные партнерские связи с "яблочной" корпорацией, отмечает Bloomberg.