Министр торговли США заявил о "помощи" коронавируса в возвращении рабочих мест в Северную Америку

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Министр торговли США Уилбур Росс заявил о том, что распространение коронавируса, а также других инфекционных заболеваний в Китае якобы "заставит компании задуматься" о переносе производства из Китая в США и другие страны Северной Америки.

"Это еще один повод для компаний оценить риски для их производственных цепочек. В Китае уже был вирус SARS, Африканская чума свиней, теперь появился новый вирус. Это еще один фактор риска, который придется учитывать. Я думаю, это поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, часть рабочих мест вернутся в США и, скорее всего, часть вернутся в Мексику". "Это еще один повод для компаний оценить риски для их производственных цепочек. В Китае уже был вирус SARS, Африканская чума свиней, теперь появился новый вирус. Это еще один фактор риска, который придется учитывать. Я думаю, это поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, часть рабочих мест вернутся в США и, скорее всего, часть вернутся в Мексику".

"Когда начали подавать десерт, президент обратился к господину Си, сказав о том, что хочет ему кое-что сообщить – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина". "Когда начали подавать десерт, президент обратился к господину Си, сказав о том, что хочет ему кое-что сообщить – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина".