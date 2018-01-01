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      Министр торговли США заявил о "помощи" коронавируса в возвращении рабочих мест в Северную Америку

      18:09Распечатать

      Фото: Justin Lane/EPA-EFE

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Министр торговли США Уилбур Росс заявил о том, что распространение коронавируса, а также других инфекционных заболеваний в Китае якобы "заставит компании задуматься" о переносе производства из Китая в США и другие страны Северной Америки.

      Об этом чиновник администрации Трампа заявил в интервью телеканалу Fox Business. Отвечая на вопрос о том, не приведет ли возможное замедление темпов роста экономики КНР в результате вспышки коронавируса к негативным последствиям для США, Росс заявил, что в США "сочувствуют умершим об коронавируса" и он "не хочет праздновать какую-либо победу по этому поводу".

      Но при этом, по его словам, данная ситуация якобы заставит компании задуматься о переносе производства и рабочих мест в США.

      "Это еще один повод для компаний оценить риски для их производственных цепочек. В Китае уже был вирус SARS, Африканская чума свиней, теперь появился новый вирус. Это еще один фактор риска, который придется учитывать. Я думаю, это поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, часть рабочих мест вернутся в США и, скорее всего, часть вернутся в Мексику".


      До начала работы в администрации Трампа Уилбур Росс долгое время возглавлял фонд WL Ross & Co, занимаясь скупкой компаний, оказавшихся на грани банкротства с целью их дальнейшей перепродажи или улучшения бизнеса после реструктуризации.

      Его деятельность в данном "хищническом фонде" (vulture fund) в США вызвала подозрения в связи с обвинениями в возможных случаях вымогательства средств у клиентов и партнеров фонда.

      Став членом администрации Трампа, Росс также успел продемонстрировал свой "гуманистические" наклонности, рассказав на конференции Института Милкена (одной из ведущих аналитических организаций США – прим. ред.) о подробностях приема председателя КНР Си Цзинпиня в частной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго весной 2017 г.

      "Когда начали подавать десерт, президент обратился к господину Си, сказав о том, что хочет ему кое-что сообщить – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина".

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Уилбур Росс, коронавирус

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