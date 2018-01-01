Avast закрывает дочернюю компанию из-за скандала с торговлей пользовательскими данными

Компания Avast сегодня сообщила о планах прекратить предоставление данных своей дочерней компании Jumpshot,Inc. и начать ее ликвидацию. Все остальные продукты Avast будут продолжать работать в обычном режиме, пользователи не увидят никаких изменений.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"Недавно совместное расследование, проведенное изданиями Vice Motherboard и PCMag, обнаружило, что антивирус Avast собирает пользовательские данные, которые затем перепродаются таким гигантам, как Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и многим другим.Подразделение Avast, занимающееся продажей данных, — это дочерняя компания Jumpshot, которая предлагает своим клиентам доступ к пользовательскому трафику со 100 000 000 устройств, включая компьютеры и телефоны.Выводы исследователей основаны на анализе утечек, контрактов и других документов компании. Журналисты подчеркивают, что подобные сделки между компаниями обычно являются крайне конфиденциальными, а сотрудники компаний, как правило, проинструктированы не говорить публично об отношениях Jumpshot.Сегодня Avast сегодня сообщила о планах прекратить предоставление данных своей дочерней компании Jumpshot,Inc. и начать ее ликвидацию.«Главная задача Avast — обеспечивать безопасность своих пользователей в сети и предоставлять контроль над их конфиденциальностью, — подчеркивает Ондржей Влчек, генеральный директор Avast. — Любые действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для Avast. Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно. Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими».Ондржей Влчек также поделился личным письмом о решении ликвидировать Jumpshot.«Мы сожалеем о влиянии, которое окажет наше решение на сотрудников Jumpshot, мы ценим их вклад. Мы постараемся максимально сгладить для них последствия этого решения», — объясняет Ондржей Влчек. Jumpshot будет полностью оплачивать счета своих поставщиков в обычном порядке за предоставляемые продукты и услуги. Также Jumpshot будет своевременно уведомлять своих клиентов о прекращении предоставления услуг передачи данных.«Avast имеет большой опыт защиты пользовательских устройств и данных от вредоносных программ. Наши продукты имеют множество заслуженных наград, и Avast понимает и серьезно относится к ответственности за обеспечение баланса между конфиденциальностью пользователей и необходимым использованием данных, — рассказывает Ондржей Влчек. — Учитывая постоянно меняющуюся природу угроз, Avast сосредоточен на инновациях для улучшения наших продуктов. Это делается в интересах наших пользователей и для защиты их конфиденциальности. Это наша миссия, и мы продолжим работу над нашими инновационными продуктами в 2020 году».