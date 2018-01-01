Рынок США: Tesla вверх, Facebook вниз

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График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам БКС Брокер

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов четверга. Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса в Китае. ВОЗ уже пересматривает решение о масштабе проблемы. Авиакомпании отказываются лететь в КНР. В США при этом продолжается сезон отчетов, и в отдельных бумагах видим сильные движения.Лидируют акции производителя электрокаров Tesla, которые прибавляют еще почти 10% к без того фееричному результату последних месяцев. Компания Илона Маска сообщила вчера, что поставила в 4 квартале рекордные 112 тыс. автомобилей, и планирует в 2020 г. поставить 500 тыс., притом, что за весь прошлый год поставила 367 тыс. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,06 против оценки аналитиков в $1,72.На 3,5% дорожают акции Microsoft после публикации отчета, порадовавшего продолжением уверенного роста облачного бизнеса. Выручка технологического гиганта выросла на 13,7% до $36,91 млрд, превзойдя оценки аналитиков в $35,68 млрд. Чистая прибыль выросла до $11,65 млрд или $1,51 на акцию, с $8,42 млрд или 1,08 доллара на акцию годом ранее и прогнозом аналитиков на уровне $1,32.В аутсайдерах на премаркете акции социальной сети Facebook, дешевеющие на 7%. Компания в среду после закрытия разочаровала Wall Street, сообщив о росте расходов на 34%, прогнозах по дальнейшему замедлению роста доходов. Аналитики надеялись, что динамика расходов уже пошла на спад. Ожидался рост на 14%, а не 34%. Операционная маржа снизилась до 42%, с 46% год назад и 57% два года назад. Рост выручки в IV квартале составил 25% и превзошел ожидания аналитиков на уровне 23%, но в целом темпы ее роста продолжают замедляться.Согласно первой оценке ВВП США в IV квартале вырос на 2,1%, что соответствует прогнозу. При этом инфляционные показатели замедлили рост, и оказались ниже ожиданий. Дефлятор вырос на 1,5%, против ожидаемых 1,8%.Американский рынок пока весьма слабо отреагировал на развитие события в Китае с коронавирусом. На прошлой неделе ВОЗ отказалась объявлять глобальную эпидемию, но сегодня в организации заявили, что будет собран комитет для пересмотра решения. Тем временем авиакомпании одна за другой отказываются от всех полетов в КНР. Глава ФРС Джером Пауэлл вчера заявил, что новый тип коронавируса является фактором неопределенности для американской экономики.В технической картине минифьючерса на S&P 500 мы наблюдаем разгрузку перекупленности. Цена, стала сближаться с 200–дневной скользящей средней, от которой ранее оторвалась на максимальную за два года величину. Сейчас она пытается вырваться вниз из трехмесячного восходящего канала. Пробой минимумов понедельника может придать ускорения с ориентирами на 3170 и далее 3090