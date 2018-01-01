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      СК объявил бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в международный розыск

      19:30Распечатать

      Фото: Артем Геодакян/ТАСС

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск после обращения Следственного комитет РФ в Басманный суд Москвы с ходатайством о их заочном аресте по обвинению в особо крупной растрате.

      Об этом в комментариях СМИ в четверг, 30 января, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. По ее словам, рассмотрение в суде ходатайства о заочном аресте Бориса Минца, а также его сыновей Александра и Дмитрия пройдет 31 января.

      Пресс-секретарь Басманного суда не сообщила подробностей предъявляемых Минцам обвинений, кроме статьи УК РФ – растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

      Федор Куприянов, адвокат Александр Минца, в комментариях СМИ заявил о том, что Бориса Минца и его сыновей подозревают в растрате суммы в размере около 30 млрд руб.

      Борис Минц в 2004 г. основал инвесткомпанию О1 Group, занимавшуюся инвестициями в недвижимость и финансовые активы. В августе 2017 г. "O1 Груп Финанс" продала облигации ФК "Открытие" на сумму 34 млрд руб. Возглавивший банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов впоследствии обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить данную сделку с учетом сомнительного качества характера проданных активов.

      Борис Минц, по данным СМИ, в настоящее время находится в Великобритании. После начала расследования сделок с облигациями "O1 Груп Финанс" Минц выступал с заявлениями о том, что против него и его структур якобы была развернута негативная информационная кампания.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Открытие, Борис Минц, СК РФ, международный розыск

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