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      ЦБ начнет выделять ликвидность банкам на основе оценок российских рейтинговых агентств

      20:18Распечатать

      Фото: "Комсомольская правда"/Global Look Press

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Банк России сообщил о планах по использованию с 2022 г. кредитных рейтингов агентств АКРА и "Эксперт РА" при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем банковском рынке страны.

      В заявлении ЦБ РФ отмечается, что вместо информации об отнесении кредитных организаций к классификационным группам с 1 января 2022 г. при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будут использоваться сведения о их кредитных рейтингах.

      Операции РЕПО и операции по предоставлению обеспеченных кредитов Банка России будут доступны банкам при условии наличия у них минимального кредитного рейтинга.

      Банкам будет необходимо обладать рейтингами не ниже "B-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА или "ruB-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА".

      На текущий момент ЦБ РФ при проведении операций по предоставлению ликвидности руководствуется критерием соотношения тех или иных банков к определенной классификационной группе и подгруппам по шкале от 1 до 5.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: ликвидность, рейтинги, Эксперт РА, АКРА

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