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      Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

      20:45Распечатать

      Фото: Александр Казаков/Известия

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России, по данным ЦБ РФ, снизилась до нового минимального значения.

      Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.

      По оценкам Банка России, в последнем месяце 2019 г. доля ипотечного жилищного кредитования составила 25% от общего объема кредитования физических лиц в РФ.

      За декабрь 2019 г. в целом банковскими организациями были выделены более 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей. В ЦБ отметили, что в декабре 2019 г. показатели ипотечного кредитования превысили ноябрьские значения на четверть.

      Совокупная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 января 2020 г., по данным ЦБ РФ, составила 7,7 трлн рублей. По сравнению с началом 2019 г. ипотечная задолженность в России выросла на 1,1 трлн рублей.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, ипотечный кредит

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