ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Трамп проиграл Обаме в создании рабочих мест

      21:59Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". За 3 года президентства Дональда Трампа в США было создано меньше рабочих мест, чем за последние 3 года президентства Барака Обамы.

      Вопреки различным заявлениям Дональда Трампа о "лучшем состоянии экономики США за всю историю" за время своего пребывания на должности президента США ему удалось создать на 1,1 млн рабочих мест меньше, чем Бараку Обаме в рамках его 2-го президентского срока.

      Соответствующие оценки опубликовало агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства труда США, сравнив статистику по новым рабочим местам в американской экономике в 2014-2016 и 2017-2019 гг.

      В агентстве также отметили, что озвученный в феврале 2017 г. прогноз Трампа о создании "десятков тысяч рабочих мест" крупными американскими компаниями, такими как Amicus Therapeutics, General Motors, Fiat-Chrysler, Ford, Harley Davidson, Intel, Lockheed Martin, Sprint и Walmart, не оправдался полностью: общее число созданных рабочих мест данными компаниями (с учетом увольнений сотрудников – прим. ред.) за 3 года составило лишь около 10 тыс.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Барак Обама, рабочие места, Дональд Трамп

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить