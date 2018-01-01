Обама тоже делал ошибки на Ближнем Востоке

Десятки недавно опубликованных мемуаров, написанных работавшими в администрации Барака Обамы чиновниками, помогают понять механизмы формирования политики Белого дома, а также узнать, как порой правильная рекомендация опытного советника позволяет избежать международного кризиса.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика".Боб Силвермен, бывший политический консультант при посольстве США в Израиле в первый срок президентства Обамы, вспоминает в The National Interest эпизод, поставивший под угрозу американо-израильский стратегический союз и палестино-израильские мирные переговоры.Все началось с выступления Обамы о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в Государственном департаменте 19 мая 2011 г.Это была первая большая речь Обамы на ближневосточную тему с момента начала Арабской весны. К этому моменту один из основных арабских союзников Америки, президент Египта Хосни Мубарак, подал в отставку по требованию гневной толпы на площади Тахрир, были свергнуты диктаторы в Тунисе и Йемене, США помешали Муаммару Каддафи захватить Бенгази, Асад в Сирии начал войну с вооруженной оппозицией.Американские дипломаты в регионе ожидали, что Обама в своей речи объявит новый план действий по урегулированию взрывоопасной ситуации в арабских странах Ближнего Востока.Обама сделал это в первой части речи, но потом заявил: "В то время когда народы Ближнего Востока и Северной Африки снимают с себя бремя прошлого, стремление к прочному израильско-палестинскому миру, который положит конец конфликту и разрешит все претензии, является как никогда актуальным". Призвав Израиль быть конструктивным в переговорах, Обама отметил, что будущие границы еврейского государства и независимой Палестины должны быть на линиях 1949 г.Речь Обамы фактически отменила принятое ранее Америкой обязательство по израильской границе. В отправленном 14 апреля 2004 г. письме премьер-министру Ариэлю Шарону президент Джордж Буш написал, что Соединенные Штаты поддерживают израильско-палестинские переговоры о границах, которые должны учитывать израильские поселения на Западном берегу.После протеста Израиля Обама через три дня неожиданно изменил свою точку зрения, публично подтвердив, что позиция США по пограничным переговорам осталась прежней.Речь Обамы от 19 мая 2011 г. создала как минимум две проблемы. Во-первых, она унизила израильского премьер-министра Бенджамина Нетаньяху, который узнал о новой позиции США, когда садился на самолет в Вашингтон для запланированной ранее встречи. На пресс-конференции 20 мая в Белом доме Нетаньяху довольно жестко отреагировал на изменение в американской политике, вызвав тем самым разговоры о возможном ухудшении отношений США и Израиля.Во-вторых, отказ США от своих обязательств по палестино-израильской границе также нарушают подписанный вместе с Синайским соглашением о разъединении 1975 г. меморандум о взаимопонимании, в котором Соединенные Штаты обещают Израилю не выдвигать никаких инициатив по ближневосточному миру без предварительного обсуждения с Израилем.К счастью, у Обамы был опытный советник по Ближнему Востоку Деннис Росс, который многие годы занимался израильско-палестинским мирным процессом. Росс сумел убедить Обаму отказаться от своего требования. Это еще раз указывает на важность наличия опытных советников и дипломатов, которые могут помочь в формировании международной политики и не позволять президенту совершать ошибки.