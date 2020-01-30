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      ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией

      30.01 23:19Распечатать

      Фото: Jean-Christophe Bott/EPA-EFE

      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Всемирная организация здравоохранения квалифицировала вспышку коронавируса 2019-nCoV, распространившегося из Китая в другие страны мира, как международную чрезвычайную ситуацию.

      Данное заявление прозвучало в четверг, 30 января, в ходе второго экстренного заседания ВОЗ в связи с распространением инфекционного заболевания в Женеве. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".

      В ходе заседание эксперты организации предложили называть вирус как 2019-nCoV, при этом новое временное название текущей эпидемии, по версии ВОЗ, звучит как "острое респираторное заболевание 2019-nCoV".

      Гебрейесус отметил, что объявление о глобальном ЧС в связи с распространением данного заболевания "не является вотумом недоверия Китаю", а в основном мотивировано тем, что происходит в других странах. Глава ВОЗ подчеркнул, что "самое большое беспокойство в организации вызывает возможность распространения вируса на территории стран с более слабыми системами здравоохранения, которые не готовы к борьбе с ним".

      В ВОЗ также опубликовали статистику заболевания по состоянию на 30 января 2020 г., отметив, что на данный момент зафиксировано 7834 случая заболевания 2019-nCoV, включая 7736 случаев в Китае, или 99% от всех зафиксированных в мире случаев заболевания. Из-за вируса умерли 170 человек, случаи со смертельным исходом пока были зарегистрированы только в Китае.

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      Рубрики: Фарминдустрия, Европа, Ближний Восток, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: чрезвычайная ситуация, ВОЗ, коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус

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