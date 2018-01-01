ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией
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Удача отвернулась от мировой экономики?
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Сколько средств уйдет на новую волну расширения НАТО?
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Трамп проиграл Обаме в создании рабочих мест
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Обама тоже делал ошибки на Ближнем Востоке
21:45
Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум
20:45
ЦБ начнет выделять ликвидность банкам на основе оценок российских рейтинговых агентств
20:18
СК объявил бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в международный розыск
19:30
Министр торговли США заявил о "помощи" коронавируса в возвращении рабочих мест в Северную Америку
18:09
Рынок США: Tesla вверх, Facebook вниз
17:49
Avast закрывает дочернюю компанию из-за скандала с торговлей пользовательскими данными
17:28
Рост ВВП США в 2019 году замедлился до минимума за три года
17:22
Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию возрастет более чем на 6%
17:07
Apple и Broadcom выплатят институту CalTech $1,1 млрд за нарушение патентов
17:02
Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая
16:38
Инфляционные ожидания в России снизились в январе
16:23
Госсекретарь США Майк Помпео: Компартия Китая - главная угроза нашего времени
16:21
Германия одобрила субсидии в 1 млрд евро для фермеров
16:11
Мишустин подписал распоряжение об увеличении Резервного фонда правительства
15:55
Чистая прибыль Microsoft в первом полугодии финансового года выросла на 30%
15:48
Украинский центробанк снизил процентную ставку до 11%
15:36
Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне
15:14
Франция направит фрегаты для поддержки Греции в споре с Турцией по энергоресурсам
15:10
Названы потери турбизнеса России из-за приостановки китайского турпотока
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Royal Dutch Shell сократила чистую прибыль в 2019 году на 32%
14:57
Валюты стран бывшего СССР: лидером недели стал молдавский лей
14:56
Таможенные платежи в бюджет от экспорта в 2019 году снизились на 24%
14:43
Минфин опроверг сообщения СМИ о том, что Ливан запросил у России финансовую помощь
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Количество безработных в Германии сократилось в январе
14:24
McDonald's отменил акцию в столице России из-за коронавируса
14:13
Безработица в еврозоне снизилась до минимума с 2008 года
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На решение ФРС США рынок отреагировал снижением
14:02
На Украине открыли дело о коррупции против Порошенко и администрации Обамы
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Минздрав обнародовал список лекарств для лечения коронавируса
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АСИ разработает рейтинг качественной среды для жизни
13:19
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке
12:49
Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
12:32
Мировой спрос на ювелирные изделия в 2019 году снизился на 6%
11:34
Deutsche Bank получил больший, чем ожидалось, убыток из-за расходов на реструктуризацию
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
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Группа французских граждан изъявила желание переехать в Крым
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Заседание Банка Англии: чего ждать от Карни?
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Темп роста объема "займов до зарплаты" резко снизился
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Изобретение, достойное Нобелевской премии: ученые в России создали разлагаемый в природе пластик
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IKEA временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса
09:38
Производство автомобилей в Великобритании резко снизилось в 2019 году
09:31
Обзор рынка: вирус внес неопределенность
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Темпы роста ВВП Китая могут упасть ниже 5% в I квартале из-за вируса
08:53
Топ-5 туристических направлений, где мечтают отдохнуть россияне
08:05
"Пузырь" на рынке палладия: хорошо ли это для отрасли?
06:50
Рубрики: Европа, США и Канада
Метки: НАТО
ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией
23:19
Сколько средств уйдет на новую волну расширения НАТО?
22:08
Германия одобрила субсидии в 1 млрд евро для фермеров
16:11
Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне
15:14
Франция направит фрегаты для поддержки Греции в споре с Турцией по энергоресурсам
15:10
Количество безработных в Германии сократилось в январе
14:24
Безработица в еврозоне снизилась до минимума с 2008 года
14:11
Заседание Банка Англии: чего ждать от Карни?
10:10
Производство автомобилей в Великобритании резко снизилось в 2019 году
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