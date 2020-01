Сколько средств уйдет на новую волну расширения НАТО?

Расширение НАТО было подготовлено в 1993 г. И нужен был бы чрезвычайно дальновидный президент, свободный от политического давления, который бы предпочел политическое, военное и экономическое участие без расширения НАТО.

Москва, 30 января - "Вести.Экономика"."Альянс напоминает цепь. Она не станет мощнее, если добавить к ней слабые звенья", - Вальтер Липпманн, Today and Tomorrow, 5 августа 1952 г."Альянс эффективен, только если отражает общую цель и позволяет увеличивать силу его членов", - Генри Киссинджер, Nuclear Weapons and Foreign Policy."Альянсы имеют смысл, когда они выражают реальную общность интересов; в противном случае все может закончиться только путаницей и катастрофой", - A. Тейлор, Origins of the Second World War.Апогей контроля над ядерными вооружениями пришелся на период между 1986 и 1996 гг. В 1986 г. Михаил Горбачев согласился провести инспекции для обычных военных учений в Европе, прошел саммит в Рейкьявике. Была практически сломана плотина, сдерживающая ядерные договоры. 10 лет спустя, в 1996 г., при президенте Билле Клинтоне были завершены переговоры по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Между ними были договоры о сокращении обычных и ядерных вооружений, Конвенция о запрещении химического оружия, бессрочное продление Договора о нераспространении и многое другое. После этого золотого десятилетия договоры о контроле над обычными и ядерными вооружениями развалились. Когда возникли условия для этого спада? Кто были их основные участники?Все началось во время первой администрации Клинтона. Уже тогда были посеяны семена, которые привели к упадку контроля над обычными и ядерными вооружениями. Наиболее заметными вехами на этом пути были принципиальное обязательство администрации Клинтона по расширению НАТО, воздушные бомбардировки с целью остановить сербскую агрессию после распада Югославии и другое.Это казалось важным шагом к прекращению военных преступлений Слободана Милошевича. К сожалению, это нанесло ущерб отношениям между США и Москвой, став необходимой ценой гуманитарной интервенции. Вряд ли балканские войны повлияли на спад американо-российских отношений. Все могло начаться с расширения НАТО и смерти Договора о противоракетной обороне.Существовали, конечно, моральные и этические причины для расширения НАТО в государствах, которые жаждали свободы после распада СССР. И если бы эти причины позволили легко добиться успеха, когда Россия находилась в тяжелом положении, они были бы действительны, когда Россия восстановилась, поскольку членство в НАТО могло бы служить сдерживающим фактором.Сторонники расширения НАТО не выдвигали этого аргумента. Напротив, они дали гарантию, что на смену эры конфронтации пришла эра партнерства, так что не стоит беспокоиться. Критики расширения НАТО были обеспокоены. Они утверждали, что экспансия привела к столкновениям интересов с более сильной Россией при расширении военных обязательств США.В некоторых случаях критики выдвигали более веские аргументы. В определенном смысле расширение НАТО было стратегической ошибкой, которая может привести к ослаблению альянса в военном и в политическом отношениях. Концепция сотрудничества "Партнерство ради мира" была более здравой идеей, однако она оказалась политически неустойчивой.Мнения, выраженные Липпманном, Киссинджером и Тейлором в вышеприведенных цитатах, выглядят точными. Неразумно расширять военные союзы с государствами, которые не увеличат военную мощь и которые нельзя защитить обычными средствами. Кроме того, неразумно расширять военный альянс, чтобы продвигать демократические нормы, когда военно-политический альянс не может защитить себя от политического отступления. Сейчас в рядах НАТО настоящие авторитарные лидеры, поскольку Турция, Венгрия и Польша ослабляют альянс изнутри.Расширение усилит слабость. Сейчас в НАТО насчитывается 29 членов, каждый из которых несет обязательства по коллективной обороне в соответствии со статьей 5-й. Военная сила Черногории, самого нового члена, насчитывает 2400 солдат.Администрация Клинтона испытывала на себе большое давление, будучи вынужденной расширять НАТО. Одним из сторонников был Генри Киссинджер, чье мнение со временем изменилось: он настороженно относился к расширению НАТО во время "холодной войны", но поддерживал его после окончания "холодной войны". Многие стратеги-республиканцы и политические лидеры отстаивали "стремление к свободе", а демократы поставили цель "единой и свободной" Европы.Администрация Клинтона думала, что может замедлить темпы расширения НАТО, перенеся его на второй срок. Первый транш был скромным: всего 3 государства Центральной Европы, удаленные от российских границ. Однако теперь дверь была широко открыта.Расширение НАТО было основано на двух ошибочных предположениях: первое - можно достичь тонкого баланса между внутренними политическими императивами и интересами национальной безопасности, и второе - ослабленная Москва может реагировать только жалобами, а не жесткими контрмерами.Затем пришла администрация Джорджа Буша, для которой была важна другая повестка дня. Буш и его советники нажали на педаль газа, расширив НАТО на восток. Команда Буша настаивала на включении Украины и Грузии. Твердолобые реалисты превратились в трансформистов. Со временем, когда Россия восстановилась, начались сильные разногласия, как предсказывали Джордж Кеннан и другие.Расширение НАТО гарантировало, что после недолгой эры партнерства начнется эра конфронтации, что строго противоречило тому, что предлагали сторонники. Но не сразу, потому что Путин все еще действовал с позиции слабости. Даже тогда российские прокси-силы удерживали территории в новых независимых Молдове и Грузии, однако налет американо-российского сотрудничества остался. Так же как и обида Путина на сделки, заключенные Горбачевым и Ельциным в отношении Генштаба Вооруженных сил Грузии, который начал укрепляться в войне 2008 г.Положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе и сопутствующих ему мер по укреплению доверия и безопасности, которые отражали развал СССР, были проигнорированы. Договор INF о ракетах был нарушен. Срок действия зонтичного соглашения о Программе совместного уменьшения угрозы истек.Несмотря на это, украинская революция изменила правила игры, став последней каплей для Путина. За этим последовал возврат Крыма в состав России и война на востоке Украины. Но будет ли Путин независимым или же контроль над обычными и ядерными вооружениями мог бы сохраниться, если бы Клинтон и Буш приняли разные решения?Увы, маловероятно, что были бы приняты разные решения. В команде Клинтона был только один член кабинета - Уильям Перри в Пентагоне, который выразил серьезное беспокойство по поводу расширения НАТО. Однако позиция Перри заключалась в том, чтобы выиграть время, а не выступить против расширения. Жребий был брошен.Расширение НАТО было подготовлено в 1993 г. И нужен был бы чрезвычайно дальновидный президент, свободный от политического давления, который бы предпочел политическое, военное и экономическое участие без расширения НАТО. Даже в этом случае не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что действия Путина были бы довольно жесткими по вопросу суверенитета Украины после Оранжевой революции.Все это пустые домыслы. Чтобы не расширять НАТО, потребовалось бы большое прогнозирование и невероятная сдержанность против поверженного врага после победы в "холодной войне". Этих условий не было, начиная с администрации Клинтона. И даже если Клинтон решил не расширять НАТО, Джордж Буш и его команда триумфалистов и романтиков были готовы сделать это. И сейчас Америка борется с последствиями.