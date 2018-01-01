ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Удача отвернулась от мировой экономики?

      22:23Распечатать
      Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Все эти гарантии столь же иллюзорны, как и технологии "непотопляемого" "Титаника".

      Последние 30 лет мирового роста редко связывают с удачей: все это результат нашей блестящей налогово-бюджетной, денежно-кредитной и торговой политики. Богатые и власть имущие и рады бы отдать должное этому огромному успеху. Но, как правило, чем больше вы знаете и чем выше расположены в пищевой цепочке, тем лучше вы понимаете роль удачи в цепи успеха.

      Технологии начала 1900-х гг. позволили судостроителям строить огромные стальные корпуса длиной почти 900 футов, способные нестись со скоростью 24 узла, с комфортом перевозя пассажиров через Атлантический океан. Технологии, которые позволили бы делать такие суда и транзиты менее подверженными риску, уже существовали. Однако все они имели кучу недостатков.

      Конструктора и кораблестроители той эпохи не знали, что корпуса "Титаника" были хрупкими из-за высокого содержания серы в стали, особенно при низких температурах, а, как известно, во время столкновения с айсбергом вода была ледяной.

      Вместо того чтобы просто деформироваться, когда айсберг задел корпус, пластины на обшивке корабля сломались, открыв пробоины в корабле, что и потопило судно.

      Водонепроницаемые переборки, казалось, делали корабль непотопляемым, но только в том случае, если корпус был пробит не более чем в 4 водонепроницаемых отсеках. Переборки, возможно, и ускорили затопление корабля. Более поздние исследования показали, что корабль мог бы оставаться на плаву еще 6 часов без водонепроницаемых переборок, так как судно должно было бы равномерно осесть, а не тонуть при заполнении передних отсеков.

      Наличие спасательных шлюпок, казалось, гарантировало безопасность, но согласно устаревшим правилам спасательных шлюпок хватало лишь для половины экипажа и пассажиров.

      Новая технология радиосвязи ("беспроводная"), казалось, обеспечивала надежный способ вызова помощи. Однако правила не предусматривали, чтобы все корабли обслуживали беспроводные станции 24 часа в сутки, поэтому близлежащие корабли не получали сигналы о помощи с "Титаника".

      Казалось, впередсмотрящие могли заметить айсберги достаточно быстро, чтобы изменить курс. Да и все пассажиры первого класса, имевшие доступ к шлюпкам, должны были спастись. Все это было так, пока они не утонули.

      После катастрофы все эти недостатки (кроме недостатка серы в стали) стали очевидными. Но эта очевидность проявлялась только из-за катастрофы: если бы "Титаник" не пропустил айсберг, все и дальше были бы уверены в непотопляемости "Титаника".

      Тот факт, что появилась возможность строить большие корабли и мощные двигатели, создавал иллюзию низкого риска, потому что факторы риска сложно было определить, пока не происходила катастрофа. Высокая уверенность в технологиях теперь кажется странной: недостатки в стальных пластинах не будут очевидны до тех пор, пока технологии производства стали не догонят другие технологии судостроения. А для более эффективных механизмов обнаружения и отслеживания айсбергов нужно ждать развития радиолокации и других более современных навигационных технологий.

      Чем отличается нынешняя крайняя уверенность в наших технологиях здравоохранения?

      Многое из того, что считается само собой разумеющимся, надежным и непотопляемым благодаря современным технологиям и системам, больше напоминает ситуацию с "Титаником", чем нам хотелось бы. То, что мир избежал серьезных разрушительных пандемий в течение 100 лет, - это бОльшая удача, чем думает большинство людей. РНК-вирусы мутируют с очень высокой скоростью. Хорошо это или плохо для человечества, зависит от случайности, то есть от удачи.

      Мировой экономике удивительно повезло за последние 30 или даже 75 лет. Как и пассажиры "Титаника", мы безоговорочно верим в наши технологии и системы, кажущиеся такими гарантированными, такими устойчивыми. Все эти гарантии столь же иллюзорны, как и "непотопляемые" технологии "Титаника". Ирония в том, что чем лучше осведомлены люди, тем больше они понимают роль удачи в попытке избежать катастрофы.

      Рубрики: Будущее

      Метки: мировая экономика, Титаник

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить