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      Страшный рекорд: число зараженных новым коронавирусом превысило 9 тысяч

      02:19Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика" Возбудитель "уханьской пневмонии" превзошел SARS не только по скорости распространения, но и по масштабам.

      Фото: DIEGO AZUBEL/ EPA-EFE

      По информации государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV в Китае, достигло 9692 человек. Умерли 213 человек. Как писали ранее “Вести. Экономика”, это гораздо больше, чем число всех заразившихся SARS (атипичной пневмонией) во время эпидемии, длившейся с ноября 2002 года по июнь 2003 года.

      Таким образом число новых зарегистрированных заболевших за сутки составило почти 2 тысячи человек: днем ранее было известно о 7711 инфицированных и 170 умерших.

      "По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9682 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц", - говорится в сообщении ведомства.

      Кроме того, 12 подтвержденных случаев выявлено в Гонконге, 7 - в Макао, 9 - в Тайване.

      С подозрением на коронавирус зарегистрировано 15238 случаев. Под наблюдением находятся еще 102 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, Всемирная организация здравоохранения квалифицировала вспышку коронавируса 2019-nCoV, распространившегося из Китая в другие страны мира, как международную чрезвычайную ситуацию. Решение было принято 30 января, спустя неделю после того, как организация заявила, что говорить о глобальной ЧС преждевременно.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, Тайвань, Макао, эпидемия, ВОЗ, коронавирус, SARS, 2019-nCoV, атипичная пневмония, глобальная ЧС

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