Страшный рекорд: число зараженных новым коронавирусом превысило 9 тысяч

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Шоппинг по плану: российские аэропорты запускают онлайн-магазины duty free
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Фото: DIEGO AZUBEL/ EPA-EFE
Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: Китай, Гонконг, Тайвань, Макао, эпидемия, ВОЗ, коронавирус, SARS, 2019-nCoV, атипичная пневмония, глобальная ЧС
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