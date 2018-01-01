Суд оштрафовал Johnson & Johnson $344 млн за дефекты гинекологической продукции

Продукция фармгиганта приводила к различным осложнениям, на которые пожаловались пациенты.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".По информации The Hill, речь идет о пластиковых сетках-имплантах Ethicon, предназначенных для борьбы с недержанием и дисплазией матки после родов. Выяснилось, что в ряде случаев из-за них возникали осложнения, имевшие в том числе и серьезные последствия.Суд признал правоту истца: власти Калифорнии постановили, что Johnson & Johnson вводила пациенток в заблуждение относительно безопасности и эффективности импланта. Кроме того, производитель недооценивал риски применения сеток.По решению суда фармгигант должен заплатить штраф в размере $344 млн. Однако полной победой инициаторов иска такой вердикт назвать нельзя, ведь изначально речь в нем шла о $800 млн.