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      Эксперты озвучили неутешительный прогноз для экономики Китая

      02:24Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика" Они ожидают серьезного замедления роста. Это ударит и по соседям Поднебесной.

      Фото: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT/ EPA-EFE

      Эксперты Bloomberg Economics озвучили свой прогноз по росту экономики Китая в I квартале этого года - на 1,4% медленнее запланированного. Коронавирус, стремительно распространяющийся по Поднебесной ударит по производственному сектору. В итоге рост может составить порядка 4,5 %.

      Пострадает не только материковый Китай. Самый сильный удар придется по Гонконгу, считают экономисты. Пострадают также ближайшие азиатские соседи - Корея и Япония, так как эпидемия негативно скажется на всех производственных цепочках.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, по мнению экономиста Академии общественных наук КНР Чжана Миня, что власти Китая будут вынуждены усилить госстимулирование экономики. Это, в свою очередь, повлечет рост дефицита бюджета, который может достигнуть 3%. Народный банк Китая может еще больше сократить норму обязательных резервов для банков и снизить процентные ставки, прогнозирует экономист.

      По словам, темпы экономического роста могут восстановиться позднее в этом году, в результате чего годовой рост составит 5,7%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Китай, ВВП, Гонконг, Южная Корея, эпидемия, замедление роста, коронавирус, 2019-nCoV

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