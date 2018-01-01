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      Visa нарастила чистую прибыль по итогам I квартала фингода

      02:26Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Компания заявила об "уверенном росте бизнеса по всему миру".

      Согласно отчету Visa по итогам I квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 декабря, чистая прибыль компании выросла на 10% до $3,272 млрд. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $1,46. Это на 12,3% выше показателя прошлого финансового года, составившего $1,3 на акцию.

      Выручка платежной системы увеличилась также на 10% до $6,054 млрд.

      "Показатели I квартала 2019-2020 финансового года отражают уверенный рост бизнеса по всему миру", - прокомментировал отчет компании гендиректор Visa Альфред Келли-младший.

      Рубрики: Финансы, США и Канада

      Метки: США, отчетность, Visa, 2019-2020 финансовый год

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