Visa нарастила чистую прибыль по итогам I квартала фингода

Компания заявила об "уверенном росте бизнеса по всему миру".

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Согласно отчету Visa по итогам I квартала 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 декабря, чистая прибыль компании выросла на 10% до $3,272 млрд. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $1,46. Это на 12,3% выше показателя прошлого финансового года, составившего $1,3 на акцию.Выручка платежной системы увеличилась также на 10% до $6,054 млрд."Показатели I квартала 2019-2020 финансового года отражают уверенный рост бизнеса по всему миру", - прокомментировал отчет компании гендиректор Visa Альфред Келли-младший.