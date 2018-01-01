Unilever хочет слить Lipton и Brooke Bond

После нескольких лет вялого роста компания задумалась о перетасовке с прицелом на изменившиеся потребительские предпочтения.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Чайный бизнес ждут перестановки. Как сообщает The Wall Street Journal, известные бренды Lipton, Brooke Bond и PG Tips могут сменить владельца. Нынешний - компания Unilever - после нескольких лет вялого роста решил пересмотреть активы с прицелом на изменившиеся потребительские предпочтения.Годовые продажи чайного подразделения глобальной корпорации составляют порядка €3 млрд, однако этого нидерландскому гиганту мало.Издание отмечает, что недавно он занялся расширением премиального сегмента, купив несколько новых активов: травяные чаи Pukka, бренд Tazo, принадлежавший Starbucks, и австралийский чайный бренд T2. Но ситуацию это особо не поправило. В Unilever полагают, что проблема в слишком большой доле черного чая в бизнесе, вот и решили сбросить балласт."Все эти усилия по расширению премиального сегмента так и не смогли серьезно изменить ситуацию с учетом большого веса категории черного чая", - пояснил WSJ финансовый директор компании Грэм Питкетли.