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      Moody's понизило рейтинг Boeing

      03:05Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Кроме того, агентство не исключает возможности еще одного пересмотра оценки в худшую сторону.

      Оценка приоритетного необеспеченного долга американского авиапроизводителя понижена с "А3" до "Baa1". При этом в Moody's допускают возможность еще одного снижения, оставив компанию в списке на пересмотр.

      При этом, как следует из релиза агентства, краткосрочный рейтинг, который не находится в списке, был вновь подтвержден на уровне Prime-2​​​. Что касается рейтинга приоритетного необеспеченного долга Boeing, то его Moody`s поместило в список на пересмотр в середине января.

      "Финпоказатели Boeing за IV квартал указывают на более высокий коэффициент прожигания денег в 2020 г., чем предполагалось ранее, что увеличивает зависимость от заемных средств для финансирования последствий длительного восстановления программы MAX. Теперь мы ожидаем, что путь к восстановлению системы производства MAX и кредитного профиля Boeing затронет и 2023 г. и это будет стоить гораздо больше", - пояснил старший вице-президент и главный аналитик Moody's по компании Джонатан Рут.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в январе компания Boeing смогла договориться с банками о займах на $12 млрд, хотя ранее речь шла о $10 млрд. При этом эксперты полагают, что авиапроизводитель будет прожигать эти деньги: ему нужно расплатиться с долгами, заплатить штрафы по ряду исков, оплачивать стоянку всех 737 МАХ, которые не отправились к покупателям.

      В целом, как ранее сообщал наш портал, Boeing оценила ущерб от проблем со своим теперь уже бывшим бестселлером в $18 млрд.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, рейтинг, Boeing, Moody`s, Boeing 737 МАХ

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