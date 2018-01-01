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      Добыча золота сократилась впервые с 2008 года

      08:08Распечатать

      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". После нескольких лет примерно одинакового уровня в 2019 г. объем добычи золота снизился на 1%. Это еще одно свидетельство того, что мир идет к необратимому снижению добычи главного драгоценного металла.

      По данным Всемирного совета по золоту, общий объем добычи золота в 2019 г. составил 3,463 тыс. тонн.

      И хотя слабые данные за IV квартал оказали наибольшее влияние на годовые показатели, добыча в прошлом году в годовом выражении падала в каждом квартале.

      К слову, спад добычи в прошлом году был зафиксирован впервые с 2008 г.

      Исторически добыча в целом увеличивалась каждый год с 1970-х гг. В 2008 г. произошло падение производства, но это было чем-то аномальным и связано скорее с началом финансового кризиса. Недавнее замедление добычи вызывает куда больше беспокойства.

      Многие эксперты полагают, что пик добычи драгоценного металла либо пройден, либо где-то рядом.

      Вероятно, в дальнейшем производство золота будет сокращаться каждый год. За последние пару лет несколько руководителей золотодобывающих компаний уже предупредили, что большая часть доступного для добычи золота уже найдена.

      Наглядное подтверждение - ЮАР, которая когда-то была ведущим мировым производителем золота, а сейчас опустилась по этому показателю на 9-ю строчку. В 2018 г. вышло исследование, в котором говорилось, что при нынешних уровнях добычи золото в ЮАР может закончиться уже в ближайшие 40 лет.

      Сейчас крупнейшим в мире производителем золота является Китай, но и здесь в прошлом году было зафиксировано снижение добычи на 6%, причем спад длится уже третий год подряд.

      Сокращение предложения может стать главным катализатором дальнейшего роста стоимости "желтого металла". В прошлом году мы уже видели настоящее ралли на рынке.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: золото, добыча, драгоценные металлы, Всемирный золотой совет

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