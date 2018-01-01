Почему самое страшное событие спровоцировало панические покупки на рынках?

Мировые рынки резко сменили направление, причем фактором всплеска оптимизма стало событие, которого боялись больше всего.

Zerohedge

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"Российский рубль получил болезненный удар. Евро в ходе торгов в четверг впервые за шесть месяцев превысил отметку в 70 рублей, доллар поднимался до 63 с половиной рублей.Под конец дня, правда, российская валюта смогла отыграть часть потерь на фоне резкого отскока на фондовом рынке США.Почти весь день на глобальном финансовом рынке царила паника. Распространение коронавируса и постоянные сообщения о возможных негативных последствиях нервируют инвесторов. Цены на нефть марки Brent на этом фоне опускались ниже $58.Уже вечером Всемирная организация здравоохранения сделала то, чего все так боялись - объявила распространение коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией."Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.Но рынок далеко не всегда поддается логике, и вместо усиления распродаж котировки резко пошли вверх.Возможно, трейдеры не увидели в заявлении ВОЗ каких-то серьезных ограничений, в том числе на перевозки, возможно, торговые роботы восприняли это сообщения как позитивное.Так или иначе, под конец дня глобальные рынки успокоились. Рубль также сумел немного укрепиться. Сейчас за доллар дают 63,26 рубля, за евро 69,83 рубля.Вместе с тем, еще раз стоит отметить, что вирусная история может оказать существенное влияние на мировую экономику. Об этом свидетельствует и динамика цен на промышленные металлы.Как отмечает Bloomberg, падение цен на медь - металла, который рассматривается как индикатор экономического здоровья Китая, упал на 11 сессий подряд. Сейчас он находится на самом низком уровне с сентября, сообщения о торговой войне были буквально повсюду.Сейчас из-за вспышки коронавируса в стране наступает пауза в сфере производства, строительства и другой экономической деятельности, проблемы промышленного спроса толкают цены на медь вниз. А поскольку американское и китайское производство сильно коррелируют, это может сказаться и на американских акциях.