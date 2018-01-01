Покупатель ОФЗ не смог расплатиться с Минфином

Минфину РФ пришлось пересматривать итоги аукциона по продаже ОФЗ после того, как один из покупателей бумаг не перечислил деньги.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"Покупатель ОФЗ на 1 миллиард рублей не смог рассчитаться с Минфином. На прошедшем в среду аукционе компания "Горизонт-Брокер" подала заявку на облигации, Минфин ее удовлетворил, однако свои обязательства она так и не выполнила.В результате фактический объем размещения Минфину пришлось пересмотреть."В связи с неисполнением ООО "Горизонт - Брокер" конкурентных заявок на общую сумму 1,050 млрд. руб. по номинальной стоимости, поданных на аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 24021 29 января 2020 г., фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 35,094 млрд руб. по номинальной стоимости, выручка от размещения - 35,272 млрд руб.", - говорится в сообщении министерства.Причины, по которым "Горизонт-брокер" не заплатил в бюджет, не сообщаются, однако известно, что к участнику-нарушителю будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на Московской бирже.Напомним, на прошедшем аукционе Министерство финансов предложило инвесторам новый выпуск бумаг с плавающим купоном. В общей сложности Минфин удовлетворил 57 заявок от инвесторов, в том числе две особенно крупные - на 6 и 8 млрд руб.Суммарный спрос составил 172 миллиарда рублей и стал рекордным за всю историю аукционов гособлигаций с плавающим купоном.На втором аукционе Минфин продал 6-летние ОФЗ-26226 на 21,9 млрд руб. И хотя спрос превышал 72 млрд рублей, 85% объема ушло двум игрокам, каждый из которых выставил заявки на 10 млрд рублей.