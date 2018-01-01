Безудержное ралли облигаций пугает инвесторов

Безудержный рост облигаций заставляет инвесторов опасаться вложений в эту бумаги. Почему это происходит, и что об этом думают профессиональные участники торгов?

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"Сами Чаар советует состоятельным клиентам покупать азиатские корпоративные облигации, несмотря на то что в регионе распространяется смертельный вирус, пишет Bloomberg. Но он опасается государственных бумаг после бурного ралли.Главный экономист Banque Lombard Odier & Cie SA рассчитывает сократить вложения в американские облигации, как только стихнет паника по поводу коронавируса. Ему также нравится золото в качестве защитного для портфелей актива."В какой-то момент мы будем рады зафиксировать прибыль, - сказал он. - Мы подождем и посмотрим, как развивается ситуация".Казначейские облигации возобновили рост после заседания ФРС в среду. Доходность 10-летних казначейских бумаг упала ниже 1,6% на закрытие впервые с октября после комментариев председателя Джерома Пауэлла о том, что инфляция устойчиво не дотягивает до цели.Сами Чаар советует состоятельным клиентам покупать азиатские корпоративные облигации, несмотря на то что в регионе распространяется смертельный вирус. Но он опасается государственных бумаг после бурного ралли.Главный экономист Banque Lombard Odier & Cie SA рассчитывает сократить вложения в американские облигации, как только стихнет паника по поводу коронавируса. Ему также нравится золото в качестве защитного для портфелей актива."В какой-то момент мы будем рады зафиксировать прибыль, - сказал он. - Мы подождем и посмотрим, как развивается ситуация".Казначейские облигации возобновили рост после заседания ФРС в среду. Доходность 10-летних казначейских бумаг упала ниже 1,6% на закрытие впервые с октября после комментариев председателя Джерома Пауэлла о том, что инфляция устойчиво не дотягивает до цели.