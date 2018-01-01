За 15 минут Безос разбогател на $13 млрд

Акции Amazon взлетели на позитивной отчетности интернет-гиганта.

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Джефф Безос стал еще богаче: всего за 15 минут состояние основателя Amazon выросло на $13 млрд, сообщает Bloomberg.Причина - отчетность компании, разбившая вдребезги прогнозы аналитиков. Показатели настолько превзошли ожидания, что акции ритейлера на постмаркете взлетели на 11%. Через несколько часов после публикации отчета капитализация Amazon превысила $1 трлн, присоединившись к клубу "тех, кому за $1 трлн": Apple, Alphabet и Microsoft. Что же так порадовало инвесторов?$6,47 против ожидаемых аналитиками из опроса Refinitiv $4,03.$87,44 млрд. Эксперты ожидали $86,02 млрд.$9,95 млрд против ожиданий в $9,81 млрд согласно данным FactSet.Выручка выросла на 21% до $87,44 млрд за квартал, что указывает на то, что инвестиции компании в ускоренную доставку действительно ведут к увеличению покупок. В прошлом квартале Amazon сообщила, что покупатели совершали покупки на рекордных уровнях во время каникул и что за этот период поставки выросли в четыре раза.При учете того, что Джеффу Безосу сейчас принадлежит 12% Amazon, его состояние выросло до $129,5 млрд. По последним оценкам Forbes, оно оценивалось в $116 млрд.