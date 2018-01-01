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      За 15 минут Безос разбогател на $13 млрд

      05:30Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Акции Amazon взлетели на позитивной отчетности интернет-гиганта.

      Джефф Безос стал еще богаче: всего за 15 минут состояние основателя Amazon выросло на $13 млрд, сообщает Bloomberg.

      Причина - отчетность компании, разбившая вдребезги прогнозы аналитиков. Показатели настолько превзошли ожидания, что акции ритейлера на постмаркете взлетели на 11%. Через несколько часов после публикации отчета капитализация Amazon превысила $1 трлн, присоединившись к клубу "тех, кому за $1 трлн": Apple, Alphabet и Microsoft. Что же так порадовало инвесторов?

      Прибыль на акцию: $6,47 против ожидаемых аналитиками из опроса Refinitiv $4,03.

      Выручка: $87,44 млрд. Эксперты ожидали $86,02 млрд.

      Amazon Web Services: $9,95 млрд против ожиданий в $9,81 млрд согласно данным FactSet.

      Выручка выросла на 21% до $87,44 млрд за квартал, что указывает на то, что инвестиции компании в ускоренную доставку действительно ведут к увеличению покупок. В прошлом квартале Amazon сообщила, что покупатели совершали покупки на рекордных уровнях во время каникул и что за этот период поставки выросли в четыре раза.

      При учете того, что Джеффу Безосу сейчас принадлежит 12% Amazon, его состояние выросло до $129,5 млрд. По последним оценкам Forbes, оно оценивалось в $116 млрд.

      Рубрики: Акции, Ретейл, США и Канада

      Метки: США, акции, квартальный отчет, Amazon, Джефф Безос, прогнозы аналитиков

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