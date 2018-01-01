ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Экспорт Гонконга в 2019 году поставил антирекорд десятилетия

      05:47Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Власти особого административного района Китая связывают это с торговой войной и ждут новых ударов из-за эпидемии коронавируса.

      Экспорт Гонконга по итогам 2019 г. упал на 4,1%, поставив таким образом отрицательный рекорд десятилетия. Кроме того, упал и импорт - на 6,5%. В итоге дефицит торгового баланса этого особого административного района Китая достиг $55 млрд (426,8 млрд гонконгских долларов).

      Власти Гонконга объясняют столь резкое падение последствиями торговой войны, сообщает South China Morning Post. При этом в I квартале ситуация может усугубиться из-за стремительного распространения нового коронавируса в Китае.

      "Экспортные показатели Гонконга все еще подвержены высокой неопределенности в ближайшей перспективе. Следует обратить внимание на вспышку коронавируса, так как это может повлиять на показатели ряда азиатских стран и ударить по экономической деятельности Гонконга", - цитирует SCMP комментарий представителя властей.

      Собеседник издания отметил, что хотя во второй половине 2019 г. глобальная экономика демонстрировала некоторые признаки стабилизации, дополнительное давление будут оказывать ситуация вокруг Brexit и региональная напряженность.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, импорт, экспорт, Гонконг, сальдо торгового баланса, торговая война, эпидемия, коронавирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить