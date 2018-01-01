Экспорт Гонконга в 2019 году поставил антирекорд десятилетия

Власти особого административного района Китая связывают это с торговой войной и ждут новых ударов из-за эпидемии коронавируса.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Экспорт Гонконга по итогам 2019 г. упал на 4,1%, поставив таким образом отрицательный рекорд десятилетия. Кроме того, упал и импорт - на 6,5%. В итоге дефицит торгового баланса этого особого административного района Китая достиг $55 млрд (426,8 млрд гонконгских долларов).Власти Гонконга объясняют столь резкое падение последствиями торговой войны, сообщает South China Morning Post. При этом в I квартале ситуация может усугубиться из-за стремительного распространения нового коронавируса в Китае."Экспортные показатели Гонконга все еще подвержены высокой неопределенности в ближайшей перспективе. Следует обратить внимание на вспышку коронавируса, так как это может повлиять на показатели ряда азиатских стран и ударить по экономической деятельности Гонконга", - цитирует SCMP комментарий представителя властей.Собеседник издания отметил, что хотя во второй половине 2019 г. глобальная экономика демонстрировала некоторые признаки стабилизации, дополнительное давление будут оказывать ситуация вокруг Brexit и региональная напряженность.