Шоппинг по плану: российские аэропорты запускают онлайн-магазины duty free

На специализированной платформе можно будет разместить предзаказ, а затем оплатить и забрать покупку на месте.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика"На шоппинге в duty free можно будет сэкономить: заказав товары заранее. Такую услугу предложили в столичном Домодедово: аэропорт запустил платформу, на которой оформляется предзаказ на товары из магазина беспошлинной торговли сети Heinemann. А в самой воздушной гавани их надо будет только оплатить и получить? сообщают “Известия”.По словам инициаторов проекта, это позволит пассажирам сэкономить время. Кроме того, предусмотрительным покупателям полагается скидка. Эксперты полагают, что ими можно будет привлечь клиентов. Пока же россияне предпочитают спонтанный шоппинг.Услуга отнюдь не эксклюзивна. В сети Heinemann она действует в лондонском Хитроу, аэропортах Франкфурта, Сингапура, Сеула. Кроме того, в России предварительный заказ предлагают и другие сетевые операторы: например RegStaer и Dufry.Участники рынка отмечают хороший коммерческий потенциал новой услуги. Она становится все более актуальной на фоне роста пассажиропотока. По итогам 2019 года российские авиакомпании обслужили на 10% больше клиентов, чем годом ранее. Правда, как отмечают собеседники “Известий”, внедрение такого сервиса потребует дополнительных затрат, ведь придется создать отдельную инфраструктуру.