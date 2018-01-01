10 самых дорогих направлений для отдыха зимой-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые дорогие направления для активного зимнего отдыха в феврале-2020.

1. Домбай — 9 тыс. руб./1 ночь



Курорт весьма компактен: все гостиницы сосредоточены на Домбайской поляне и находятся в непосредственной близости от подъемников, из одного конца поселка в другой можно дойти за 20 минут.



Горнолыжный сезон длится с декабря по май. Один из самых популярных горнолыжных центров Кавказа - Домбай, расположенный в Карачаево-Черкесии. Он хорош и для профи, и для начинающих: каждый найдет там подходящие трассы.Курорт весьма компактен: все гостиницы сосредоточены на Домбайской поляне и находятся в непосредственной близости от подъемников, из одного конца поселка в другой можно дойти за 20 минут.Горнолыжный сезон длится с декабря по май.

2. Лахденпохья — 7733,5 руб./2 ночи



Среди основных достопримечательностей можно выделить следующие: Лютеранская кирха в Лумиваара, часовня великомученика Валентина, усадьба Раухала, Куркиекский краеведческий центр, парк Ладожские шхеры, комплексный заказник "Западный архипелаг", Рускеальский мраморный каньон, остров Ваалам. Лахденпохья - небольшой городок в Республике Карелии, расположенный на берегу Якимварского залива Ладожского озера, в 221 км к западу от Петрозаводска, в 175 км к северу от Санкт-Петербурга.Среди основных достопримечательностей можно выделить следующие: Лютеранская кирха в Лумиваара, часовня великомученика Валентина, усадьба Раухала, Куркиекский краеведческий центр, парк Ладожские шхеры, комплексный заказник "Западный архипелаг", Рускеальский мраморный каньон, остров Ваалам.

3. Минск — 6984 руб./3 ночи



В Минске расположено более 20 музеев (с учетом ведомственных — 150).



В них представлены как постоянные экспозиции, так и периодически действующие выставки. Минск — столица Белоруссии. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны.В Минске расположено более 20 музеев (с учетом ведомственных — 150).В них представлены как постоянные экспозиции, так и периодически действующие выставки.

4. Сортавала — 6812,5 руб./4 ночи Сортавала является вторым после Петрозаводска туристическим центром республики Карелия. Немаловажную роль в этом играет его роль как одного из отправных пунктов водных туристических маршрутов на Валаам: от главной пристани города отходят быстроходные "Ракеты" и небольшие теплоходы, перевозящие до 20% от общего числа паломников и туристов, желающих посетить этот остров.

5. Шерегеш — 6766,9 руб./2,6 ночи



В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.



За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около 50 гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы "Зеленая". Также славится как горнолыжный курорт. Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом.В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около 50 гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

6. Домодедово — 6700 руб./1 ночь



Основными достопримечательностями города являются памятник Ленину, "Парк Ёлочки", обелиск Славы, Домодедовский историко-художественный музей, собор Всех Святых в земле Российской просиявших, храм Рождества Христова, храм Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских, усадьба Константиново и Государственный фонд кинофильмов РФ. Домодедово — город в Российской Федерации на юге Московской области, в 37 км от центра Москвы.Основными достопримечательностями города являются памятник Ленину, "Парк Ёлочки", обелиск Славы, Домодедовский историко-художественный музей, собор Всех Святых в земле Российской просиявших, храм Рождества Христова, храм Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских, усадьба Константиново и Государственный фонд кинофильмов РФ.

7. Москва — 6318,7 руб./3 ночи Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является важнейшим транспортным узлом.

8. Банное — 6243,8 руб./2,7 ночи



Этот горнолыжный центр очень гармонично вписывается во всю инфраструктуру отдыха, которая создана на чудесном озере Банное — сюда входят такие места, как дома отдыха "Банное", "Березки", санаторий "Юбилейный", "Кусимово", "Якты-Куль", детский образовательно-оздоровительный лагерь, называющийся "Горное ущелье" Горнолыжный курорт "Банное" — это очень популярный курорт среди россиян, расположенный на озере Якты-куль (Банное), который ежегодно привлекает более 200 тыс. любителей популярных экстремальных видов зимнего спорта.Этот горнолыжный центр очень гармонично вписывается во всю инфраструктуру отдыха, которая создана на чудесном озере Банное — сюда входят такие места, как дома отдыха "Банное", "Березки", санаторий "Юбилейный", "Кусимово", "Якты-Куль", детский образовательно-оздоровительный лагерь, называющийся "Горное ущелье"

9. Дмитров — 6200 руб./1 ночь



Архитектурной доминантой кремля является Успенский собор, построенный между 1509 и 1533 гг. и неоднократно подвергавшийся переделкам.



Рядом располагается административный комплекс, здания которого (присутственные места, служебные флигели, тюрьма) строились в разное время с 1810 по 1830-е гг.



Также в границах укреплений находится гимназия, дворянское собрание и церковно-приходская школа. Дмитров — город в России, порт на канале имени Москвы в 65 км к северу от центра Москвы. Дмитровский кремль обнесён земляными укреплениями, овальными в плане и представляющими собой вал высотой до 15 м и длиной 960 м.Архитектурной доминантой кремля является Успенский собор, построенный между 1509 и 1533 гг. и неоднократно подвергавшийся переделкам.Рядом располагается административный комплекс, здания которого (присутственные места, служебные флигели, тюрьма) строились в разное время с 1810 по 1830-е гг.Также в границах укреплений находится гимназия, дворянское собрание и церковно-приходская школа.

10. Абзаково — 5928 руб./5 ночей



Красота Уральских гор, свежий воздух, богатая природа Башкирии, высококлассный сервис – все это сделало Абзаково абсолютно уникальным местом.



Сегодня этот центр популярен как среди любителей, так и среди профессионалов горнолыжного спорта, сноубординга, велосипедного, конного и мотоциклетного спорта.



Горнолыжный сезон здесь открывается в ноябре и длится почти до конца мая. На территории Республики Башкортостан всего в 60 км от г. Магнитогорска расположен один из наиболее современных российских оздоровительно-спортивных комплексов "Абзаково".Красота Уральских гор, свежий воздух, богатая природа Башкирии, высококлассный сервис – все это сделало Абзаково абсолютно уникальным местом.Сегодня этот центр популярен как среди любителей, так и среди профессионалов горнолыжного спорта, сноубординга, велосипедного, конного и мотоциклетного спорта.Горнолыжный сезон здесь открывается в ноябре и длится почти до конца мая.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 г.