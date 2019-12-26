Топ-10 самых богатых владельцев спортивных клубов в 2020 году

Эксперты журнала CEOWORLD составили список самых богатых владельцев спортивных клубов в мире. Отмечается, что общее состояние 20 самых богатых владельцев спортклубов достигает $195,9 млрд.

10. Дэниел Гилберт Состояние : $7 млрд



Клуб : Cleveland Cavaliers



Источник богатства : Quicken Loans



Владелец ипотечного брокера Quicken Loans Дэн Гилберт начинал с того, что развозил пиццу на велосипеде.



Теперь он инвестирует в возрождение родного Детройта, финансирует интернет-стартапы и подумывает о покупке Yahoo!. : $7 млрд: Cleveland Cavaliers: Quicken LoansВладелец ипотечного брокера Quicken Loans Дэн Гилберт начинал с того, что развозил пиццу на велосипеде.Теперь он инвестирует в возрождение родного Детройта, финансирует интернет-стартапы и подумывает о покупке Yahoo!.

9. Стивен Росс Состояние : $7,6 млрд



Клуб : Miami Dolphins



Источник богатства : недвижимость



Стивен Росс является разработчиком многочисленных высококлассных строительных сооружений по всей стране, особенно в Нью-Йорке.



Одним из интереснейших и сложнейших проектов компании The Related Companies является здание Time Warner Center, общая площадь которого составляет 2,8 млн кв. футов. : $7,6 млрд: Miami Dolphins: недвижимостьСтивен Росс является разработчиком многочисленных высококлассных строительных сооружений по всей стране, особенно в Нью-Йорке.Одним из интереснейших и сложнейших проектов компании The Related Companies является здание Time Warner Center, общая площадь которого составляет 2,8 млн кв. футов.

8. Микки Арисон Состояние : $8 млрд



Клуб : Miami Heat



Источник богатства : Carnival Cruises



Микки Арисон — американский предприниматель израильского происхождения, главный исполнительный директор крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corporation, а также владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит". : $8 млрд: Miami Heat: Carnival CruisesМикки Арисон — американский предприниматель израильского происхождения, главный исполнительный директор крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corporation, а также владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит".

7. Шахид Хан Состояние : $8,2 млрд



Клуб : Jacksonville Jaguars



Источник богатства : автозапчасти



Пакистанский эмигрант, который имел всего $500 в кармане, стал одним из самых богатых людей мира.



В данный момент Хан - успешный бизнесмен, миллиардер, человек который не только нашел себе работу в чужой стране, но и создал 13 тыс. рабочих мест для других. : $8,2 млрд: Jacksonville Jaguars: автозапчастиПакистанский эмигрант, который имел всего $500 в кармане, стал одним из самых богатых людей мира.В данный момент Хан - успешный бизнесмен, миллиардер, человек который не только нашел себе работу в чужой стране, но и создал 13 тыс. рабочих мест для других.

6. Джерри Джонс Состояние : $8,2 млрд



Клуб : Dallas Cowboys



Источник богатства : нефть, Dallas Cowboys



В настоящее время это владелец футбольного клуба Dallas Cowboy. Около двадцати лет назад он решил купить развалившуюся команду, у которой не было источников выживания, построил на заемные средства стадион, привлек спонсоров.



В результате в течение многих лет Cowboys постоянно входит в тройку самых дорогих команд NFL. : $8,2 млрд: Dallas Cowboys: нефть, Dallas CowboysВ настоящее время это владелец футбольного клуба Dallas Cowboy. Около двадцати лет назад он решил купить развалившуюся команду, у которой не было источников выживания, построил на заемные средства стадион, привлек спонсоров.В результате в течение многих лет Cowboys постоянно входит в тройку самых дорогих команд NFL.

5. Роберт Пера Состояние : $9,1 млрд



Клуб : Memphis Grizzlies



Источник богатства : беспроводные широкополосные системы



Ubiquiti Networks – достаточно молодая и креативная компания из Америки, специализирующаяся на разработках и производстве оборудования для компьютерных сетей.



Предприятие было основано в 2005 г., а уже в октябре 2011 г. акции Ubiquiti Networks были представлены на фондовой бирже.



Благодаря совершенно новому, инновационному в этой области технологий подходу к решению поставленных задач специалистам компании удалось полностью перевернуть существующее представление о беспроводных сетях.



Основатель бренда – 33-летний Роберт Пера. : $9,1 млрд: Memphis Grizzlies: беспроводные широкополосные системыUbiquiti Networks – достаточно молодая и креативная компания из Америки, специализирующаяся на разработках и производстве оборудования для компьютерных сетей.Предприятие было основано в 2005 г., а уже в октябре 2011 г. акции Ubiquiti Networks были представлены на фондовой бирже.Благодаря совершенно новому, инновационному в этой области технологий подходу к решению поставленных задач специалистам компании удалось полностью перевернуть существующее представление о беспроводных сетях.Основатель бренда – 33-летний Роберт Пера.

4. Стэнли Кронке Состояние : $9,7 млрд



Клуб : Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, Colorado Rapids, Arsenal



Источник богатства : недвижимость, спорт



Стэнли Кронке — американский предприниматель. Его жена, Энн Уолтон, наследница империи Walmart. Кронке - владелец профессиональной баскетбольной команды "Денвер Наггетс", футбольной команды "Колорадо Рэпидз" и хоккейной команды "Колорадо Эвеланш", а также один из основных акционеров английского футбольного клуба "Арсенал" и владелец 40% команды "Лос-Анджелес Рэмс". : $9,7 млрд: Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, Colorado Rapids, Arsenal: недвижимость, спортСтэнли Кронке — американский предприниматель. Его жена, Энн Уолтон, наследница империи Walmart. Кронке - владелец профессиональной баскетбольной команды "Денвер Наггетс", футбольной команды "Колорадо Рэпидз" и хоккейной команды "Колорадо Эвеланш", а также один из основных акционеров английского футбольного клуба "Арсенал" и владелец 40% команды "Лос-Анджелес Рэмс".

3. Филип Аншутц Состояние : $11,5 млрд



Клуб : Los Angeles Kings, LA Galaxy



Источник богатства : инвестиции



Без Филипа Аншутца в Америке не было бы сильной соккер-лиги: на старте проекта он создавал команды, строил стадионы, привозил звезд.



Теперь его "Гэлэкси" — одна из самых дорогих ($320 млн) и финансово успешных ($63 млн выручки) франшиз MLS. : $11,5 млрд: Los Angeles Kings, LA Galaxy: инвестицииБез Филипа Аншутца в Америке не было бы сильной соккер-лиги: на старте проекта он создавал команды, строил стадионы, привозил звезд.Теперь его "Гэлэкси" — одна из самых дорогих ($320 млн) и финансово успешных ($63 млн выручки) франшиз MLS.

2. Дэвид Теппер Состояние : $12 млрд



Клуб : Carolina Panthers



Источник богатства : хэдж-фонды



Теппер выкупил 100% акций "Пантерс" летом 2018 г. за рекордные для американского футбола $2,3 млрд.



Теперь по правилам лиги он должен продать свою долю (5%) в "Питтсбург Стиллерс", которую приобрел в 2009 г.



За последние 5 лет "Пантерс" 4 раза выходили в плей-офф чемпионата, а сезон-2017 завершили с операционной прибылью в $62 млн. : $12 млрд: Carolina Panthers: хэдж-фондыТеппер выкупил 100% акций "Пантерс" летом 2018 г. за рекордные для американского футбола $2,3 млрд.Теперь по правилам лиги он должен продать свою долю (5%) в "Питтсбург Стиллерс", которую приобрел в 2009 г.За последние 5 лет "Пантерс" 4 раза выходили в плей-офф чемпионата, а сезон-2017 завершили с операционной прибылью в $62 млн.

1. Стив Балмер Состояние : $61,7 млрд



Клуб : Los Angeles Clippers



Источник богатства : Microsoft



В 2014 г. Балмер покинул должность генерального директора Microsoft, но сохранил большую часть акций компании и не прогадал: за последние 4 года они выросли в два раза, как и состояние бизнесмена. : $61,7 млрд: Los Angeles Clippers: MicrosoftВ 2014 г. Балмер покинул должность генерального директора Microsoft, но сохранил большую часть акций компании и не прогадал: за последние 4 года они выросли в два раза, как и состояние бизнесмена.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах, которым принадлежат спортивные клубы.