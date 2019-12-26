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      Топ-10 самых богатых владельцев спортивных клубов в 2020 году

      10:30Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Эксперты журнала CEOWORLD составили список самых богатых владельцев спортивных клубов в мире. Отмечается, что общее состояние 20 самых богатых владельцев спортклубов достигает $195,9 млрд.

      Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах, которым принадлежат спортивные клубы.

      10. Дэниел Гилберт

      Состояние: $7 млрд

      Клуб: Cleveland Cavaliers

      Источник богатства: Quicken Loans

      Владелец ипотечного брокера Quicken Loans Дэн Гилберт начинал с того, что развозил пиццу на велосипеде.

      Теперь он инвестирует в возрождение родного Детройта, финансирует интернет-стартапы и подумывает о покупке Yahoo!.

      9. Стивен Росс

      Состояние: $7,6 млрд

      Клуб: Miami Dolphins

      Источник богатства: недвижимость

      Стивен Росс является разработчиком многочисленных высококлассных строительных сооружений по всей стране, особенно в Нью-Йорке.

      Одним из интереснейших и сложнейших проектов компании The Related Companies является здание Time Warner Center, общая площадь которого составляет 2,8 млн кв. футов.

      8. Микки Арисон

      Состояние: $8 млрд

      Клуб: Miami Heat

      Источник богатства: Carnival Cruises

      Микки Арисон — американский предприниматель израильского происхождения, главный исполнительный директор крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corporation, а также владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит".

      7. Шахид Хан

      Состояние: $8,2 млрд

      Клуб: Jacksonville Jaguars

      Источник богатства: автозапчасти

      Пакистанский эмигрант, который имел всего $500 в кармане, стал одним из самых богатых людей мира.

      В данный момент Хан - успешный бизнесмен, миллиардер, человек который не только нашел себе работу в чужой стране, но и создал 13 тыс. рабочих мест для других.

      6. Джерри Джонс

      Состояние: $8,2 млрд

      Клуб: Dallas Cowboys

      Источник богатства: нефть, Dallas Cowboys

      В настоящее время это владелец футбольного клуба Dallas Cowboy. Около двадцати лет назад он решил купить развалившуюся команду, у которой не было источников выживания, построил на заемные средства стадион, привлек спонсоров.

      В результате в течение многих лет Cowboys постоянно входит в тройку самых дорогих команд NFL.

      5. Роберт Пера

      Состояние: $9,1 млрд

      Клуб: Memphis Grizzlies

      Источник богатства: беспроводные широкополосные системы

      Ubiquiti Networks – достаточно молодая и креативная компания из Америки, специализирующаяся на разработках и производстве оборудования для компьютерных сетей.

      Предприятие было основано в 2005 г., а уже в октябре 2011 г. акции Ubiquiti Networks были представлены на фондовой бирже.

      Благодаря совершенно новому, инновационному в этой области технологий подходу к решению поставленных задач специалистам компании удалось полностью перевернуть существующее представление о беспроводных сетях.

      Основатель бренда – 33-летний Роберт Пера.

      4. Стэнли Кронке

      Состояние: $9,7 млрд

      Клуб: Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, Colorado Rapids, Arsenal

      Источник богатства: недвижимость, спорт

      Стэнли Кронке — американский предприниматель. Его жена, Энн Уолтон, наследница империи Walmart. Кронке - владелец профессиональной баскетбольной команды "Денвер Наггетс", футбольной команды "Колорадо Рэпидз" и хоккейной команды "Колорадо Эвеланш", а также один из основных акционеров английского футбольного клуба "Арсенал" и владелец 40% команды "Лос-Анджелес Рэмс".

      3. Филип Аншутц

      Состояние: $11,5 млрд

      Клуб: Los Angeles Kings, LA Galaxy

      Источник богатства: инвестиции

      Без Филипа Аншутца в Америке не было бы сильной соккер-лиги: на старте проекта он создавал команды, строил стадионы, привозил звезд.

      Теперь его "Гэлэкси" — одна из самых дорогих ($320 млн) и финансово успешных ($63 млн выручки) франшиз MLS.

      2. Дэвид Теппер

      Состояние: $12 млрд

      Клуб: Carolina Panthers

      Источник богатства: хэдж-фонды

      Теппер выкупил 100% акций "Пантерс" летом 2018 г. за рекордные для американского футбола $2,3 млрд.

      Теперь по правилам лиги он должен продать свою долю (5%) в "Питтсбург Стиллерс", которую приобрел в 2009 г.

      За последние 5 лет "Пантерс" 4 раза выходили в плей-офф чемпионата, а сезон-2017 завершили с операционной прибылью в $62 млн.

      1. Стив Балмер

      Состояние: $61,7 млрд

      Клуб: Los Angeles Clippers

      Источник богатства: Microsoft

      В 2014 г. Балмер покинул должность генерального директора Microsoft, но сохранил большую часть акций компании и не прогадал: за последние 4 года они выросли в два раза, как и состояние бизнесмена.

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, спорт, клуб, владельцы

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