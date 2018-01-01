Промпроизводство в Японии в IV квартале снизилось рекордными темпами

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Промышленное производство в Японии в октябре-декабре продемонстрировало рекордное снижение на фоне слабого внешнего и внутреннего спроса.

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Промпроизводство в IV квартале 2019 г. упало на 4%, свидетельствуют окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это наиболее резкое снижение с начала наблюдений в 2013 г.В декабре, однако, промпроизводство увеличилось на 1,3%, превысив прогноз: опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 0,7%. В ноябре промпроизводство снизилось на 1% после падения на 4,5% месяцем ранее.Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в январе промпроизводство вырастет на 3,5%, в феврале - на 4,1%.Розничные продажи в Японии в декабре упали на 2,6% в годовом выражении. Снижение зафиксировано третий месяц подряд. Экономисты в среднем прогнозировали спад продаж на 1,8%.Такая динамика розничных продаж усиливает опасения по поводу потребительских расходов после октябрьского повышения налога с продаж.Розничные продажи являются ключевым индикатором динамики частного потребления, на долю которого приходится около 60% экономики Японии.Разочаровывающие данные по промпроизводству и розничным продажам повышают вероятность того, что экономика Японии сократилась в IV квартале.Распространение нового типа коронавируса создает дополнительный риск для экономики. Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура на этой неделе предупредил, что корпоративные прибыли и промышленное производство могут пострадать от вспышки коронавируса в Китае.Отдельные данные показали в пятницу, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре осталась на уровне 2,2%, в районе 30-летнего минимума.Соотношение числа вакансий и соискателей в прошлом месяце осталось на уровне 1,57. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 157 открытых вакансий.Рабочая сила в Японии быстро сокращается из-за старения населения, что приводит к низкому уровню безработицы.Базовый индекс потребительских цен в Токио, который не учитывает цены на свежие продукты питания, в январе составил 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост цен на 0,8% в годовом выражении.Инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на низкую безработицу и годы масштабного монетарного стимулирования.