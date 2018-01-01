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      Китай в декабре резко увеличил закупки сои в США на фоне ослабления торговой напряженности

      09:58Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Китай резко увеличил закупки американских соевых бобов в прошлом месяце на фоне усилий по заключению промежуточной торговой сделки с США.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Китай в декабре 2019 г. импортировал из США 3,09 млн тонн сои - в 44 раза больше, чем год назад, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

      В ноябре объем закупок составил 2,56 млн тонн, после того как Пекин объявил об освобождении импортеров от высоких пошлин на некоторые американские грузы.

      Американские соевые бобы обычно доминируют на рынке в IV квартале, когда начинается осенний урожай.

      Экспорт американской сои в Китай упал после введения Пекином пошлины в размере 25% на американские соевые бобы в июле 2018 г. Это стало ответом на введение США пошлин на китайскую продукцию.

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      Китай возобновил поставки из США, после того как страны договорились о перемирии в торговой войне в декабре 2018 г.

      За весь 2019 г. Китай закупил 16,94 млн тонн американской сои по сравнению с 16,6 млн тонн в 2018 г.

      В декабре Китай также импортировал 4,83 млн тонн соевых бобов из Бразилии, что на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 25,1% больше, чем в ноябре.

      В целом в 2019 г. Китай импортировал 57,67 млн тонн соевых бобов из Бразилии - на 12,8% меньше чем 66,1 млн тонн в 2018 г.

      Спрос на соевые бобы был ограничен эпидемией африканской чумы свиней, которая резко сократила поголовье свиней в Китае и привела к снижению производства любимого мяса китайцев. Однако в последние месяцы поголовье свиней в Китае начало восстанавливаться после ряда мер по стимулированию производства, заявило правительство.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай 15 января подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

      В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, Китай, импорт, пошлины, соя

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