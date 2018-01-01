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      Рост производственной активности в Китае остановился в январе

      11:15Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Деловая активность в производственном секторе Китая перестала расти в январе, в то время как рост в сфере услуг ускорился, показали данные Национального бюро статистики КНР.

      Фото: EPA/YU FANGPING

      Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе снизился до нейтральной отметки 50 пунктов с декабрьского уровня 50,2 пункта.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Новые экспортные заказы вновь сократились после первого роста более чем за год в декабре. Индикатор производства снизился, но остался на территории роста.

      Общий объем новых заказов в январе рос немного быстрее, чем в предыдущем месяце. Предприятия продолжали сокращать рабочие места, хотя и более медленными темпами.

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      Данные в начале года традиционно подвержены искажениям из-за празднования Нового года по лунному календарю. Многие фирмы сворачивают свою деятельность или закрываются на длительный период по случаю праздника.

      В этом году ситуация усугубляется вспышкой нового типа коронавируса. За последние несколько недель в Китае от вируса умерли более 200 человек.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Власти также ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в январе. Официальный PMI непроизводственного сектора повысился до 54,1 с 53,5 пункта в декабре.

      Однако Национальное бюро статистики предупредило, что воздействие коронавируса неполностью отражено в исследовании и что необходимы дополнительные наблюдения.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, PMI, производственная активность, сфера услуг

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