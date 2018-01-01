Обзор рынка: приостановка продаж

В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе: неопределенность, связанная с распространением вируса 2019-nCoV, оставалась фактором негативного влияния на спрос на рынках акций. Слабее рынка выглядел "ЛУКОЙЛ" (LKOH, -2,8%): многие участники рынка ожидали снижения веса бумаг компании в фондовых индексах MSCI (позже стало известно, что вес "ЛУКОЙЛа" в индексах, напротив, будет увеличен). Акции "Норникеля" (GMKN) подешевели на 1,6%, "Северстали" (CHMF) – на 1,1%, ВТБ (VTBR) – на 1,0%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. "Электроцинк" (ELTZ) подешевел на 15,8%, "Нефаз" (NFAZ) – на 6,0%. Тем временем в полюсе закрылись "Селигдар" (SELG, +9,3%), "Белуга" (BELU, +7,8%), "Саратовский НПЗ" (KRKN, +4,0%).Фондовые индексы США повысились на 0,3-0,4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС: усиление продаж из-за коронавируса в Китае выглядело бы избыточным, особенно если принять во внимание сравнительно сильные данные по ВВП США (предварительная оценка темпов роста за IV квартал 2019 г. – 2,1%, ожидалось 2,0%) и промпроизводству в Японии (рост на 1,3% в декабре против ожидавшихся 0,7%). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар/рубль в направлении уровня 63,0.