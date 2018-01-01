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      ЦБ отозвал лицензию у московского "АПАбанка"

      09:30Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского "АПАБанка" (Aгpapньй пpoфсoюзньй aкциoнеpный коммерческий бaнк), следует из сообщения регулятора.

      Фото: РИА "Новости".

      По величине активов кредитная организация занимала 369 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не входит в систему страхования вкладов.

      Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "АПАБанк":

      - занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов;

      - нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

      Более 70% кредитного портфеля "АПАБанка" представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

      Банк России также аннулировал лицензию "АПАБанка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

      В банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, лицензия отзыв

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