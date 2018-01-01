ЦБ отозвал лицензию у московского "АПАбанка"

следует из сообщения регулятора Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского "АПАБанка" (Aгpapньй пpoфсoюзньй aкциoнеpный коммерческий бaнк),

Фото: РИА "Новости".

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".По величине активов кредитная организация занимала 369 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не входит в систему страхования вкладов.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "АПАБанк":- занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов;- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.Более 70% кредитного портфеля "АПАБанка" представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов.Банк России также аннулировал лицензию "АПАБанка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.В банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.