Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Китаем приостановили

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем временно останавливается из-за коронавируса, следует из сообщения "Российских железных дорог" (РЖД).

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."С 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В том числе в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия)", - сообщается в уведомлении РЖД."Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин", - уточняется в сообщении.Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.