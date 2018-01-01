Рубль немного укрепился к бивалютной корзине на старте торгов

Доллар немного повысился, евро снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,2-63,29 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,27 руб. - это на 1 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 69,72 руб., опустившись на 11,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4,5 коп. до 66,17 руб.Нефть перешла от падения к росту, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового типа коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией. Участники рынка опасаются последствий вспышки вируса для мировой экономики и потенциального влияния на спрос на топливо.К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,4% и составила $58,15 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,7% до $53,02 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 2,5%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в четверг упала на 2,2%.