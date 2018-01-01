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      Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале

      13:37Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Экономический рост в еврозоне замедлился в конце 2019 г. на фоне сокращения ВВП Франции и Италии.

      Фото: EPA/ARMANDO BABANI

      ВВП 19 стран валютного блока в октябре-декабре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

      В июле-сентябре был зафиксирован рост на 0,3% в квартальном выражении.

      В годовом выражении рост ВВП еврозоны замедлился с 1,2% до 1%.

      Экономика 28 стран Евросоюза в в IV квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1% в годовом выражении. В июле-сентябре рост составлял 0,3% и 1,4% соответственно.

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      В 2019 г. в целом ВВП еврозоны вырос на 1,2%. Экономика ЕС за год увеличилась на 1,4%.

      Экономика Франции и Италии неожиданно сократилась в конце 2019 г.

      ВВП Франции сократился на 0,1% на фоне снижения экспорта. Компании использовали запасы вместо увеличения производства, что также повлияло на показатели роста.

      ВВП Италии сократился на 0,3%, что стало максимальным спадом почти за семь лет.

      Между тем, Испания продемонстрировала более позитивные результаты. Более быстрый, чем ожидалось, рост ВВП на 0,5% был обусловлен оживленным экспортом и значительным ростом в сфере услуг.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам январского заседания Европейский центральный банк сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что поступающие данные соответствуют базовому сценарию продолжающегося, но умеренного роста экономики еврозоны.

      Слабость в производственном секторе остается тормозом для роста еврозоны. В то же время продолжающийся, хотя и замедляющийся, рост занятости и повышение заработной платы продолжают поддерживать устойчивость экономики еврозоны, отметила Лагард.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, Италия, Испания, ВВП, ЕС, Франция

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