ЦБ объявил сбор заявок на покупку акций "Азиатско-Тихоокеанского банка"

Банк России с 1 апреля 2020 г. начинает прием заявок от лиц, заинтересованных в приобретении акций "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), следует из сообщения регулятора

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика"."Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка", - отмечается в сообщении.Прием заявок пройдет с 1 по 15 апреля.Банк России стал владельцем обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих более 99,99% уставного капитала АТБ, в рамках финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).АТБ с апреля 2018 г. санировался, а 14 марта 2019 г. был выставлен на аукцион. Продать банк не удалось, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. К аукциону были допущены "Совкомбанк" и "Московский кредитный банк". Стартовая цена аукциона составляла 9,857 млрд руб. Банк планировалось продать на голландском аукционе, с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение, в случае если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников.В мае 2017 г. был принят закон о Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), создаваемом за счет средств Банка России для санации банков. Такая схема санации предусматривает оздоровление и урегулирование долгов санируемых банков, докапитализацию за счет средств ЦБ. После оздоровления банков ЦБ становится их собственником и намерен продавать их на открытых аукционах.Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "ФК Открытие" - в августе 2017 г. Затем ФКБС начал санацию других крупных банков - "Бинбанка", "Промсвязьбанка", банка "Траст". Фонд занялся оздоровлением и "Рост-банка", банка "Советский" и "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ).Первым на продажу был выставлен АТБ - на открытый аукцион 14 марта 2019 г.