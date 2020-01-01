В Россию вернулся четырнадцатый бизнесмен из "лондонского списка" Титова

Михаил Ершов вернулся в Россию, став четырнадцатым по счету бизнесменом из "лондонского списка Титова", согласившимся вернуться в обмен на гарантии неприменения меры пресечения в виде заключения под стражу до решения суда, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по делам предпринимателей Бориса Титова.

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Москва, 31 января - "Вести.Экономика".Михаил Ершов - соучредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область)."18 декабря 2019 г. уголовное дело против него было прекращено, после того как бывший в то время генеральным прокурором России Юрий Чайка издал постановление о признании возбуждения дела незаконным. Там говорилось, что выводы следствия о наличии в действиях Ершова и генерального директора ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" Наумова признаков мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) противоречили собранным материалам дела. Теперь Ершов вернулся в Россию", - отмечается в сообщении пресс-службы Титова.Ершов и Наумов обвинялись в том, что с 2012 по 2014 гг. занизили в налоговых декларациях маслозавода размер НДС на 79,8 млн руб., а в 2015-2016 гг. - на 57 млн руб. Им же вменялось мошенническое завладение 1,9 млн руб. госсредств путем организации незаконного возмещения из бюджета, якобы переплаченного заводом НДС.Сам Ершов настаивал на том, что уголовное дело против него стало инструментом рейдерского захвата маслозавода. В его основу, по его мнению, легли "домыслы о якобы фиктивных сделках с посредническими фирмами", не подтвержденные фактическими обстоятельствами."Сейчас завод находится в стадии банкротства, производство остановлено, около 130 сотрудников остались без работы. Несмотря на то что справедливость в конце концов восторжествовала, значимому субъекту регионального рынка нанесен непоправимый ущерб", - отметил бизнес-омбудсмен Титов."Лондонский список" - список бизнесменов, которые проживают за границей, а в России против них возбуждены уголовные дела. Все участники списка хотят вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения (до вынесения приговора).