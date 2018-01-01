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      Коэффициент домовладения в США вырос в IV квартале 2019 года до 65,1%

      10:45Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Коэффициент домовладения в США вырос в IV квартале 2019 г. до максимального за последние шесть лет уровня благодаря увеличению количества новых домовладельцев среди молодого населения и малообеспеченных граждан.

      Фото: Shutterstock

      По данным Бюро переписи населения, коэффициент домовладения достиг в октябре-декабре 65,1%, это самое высокое значение с 2013 г. В III квартале показатель составил 64,8%.

      Снижение процентных ставок по ипотеке в США сделало жилье более доступным, устранив барьеры, удерживавшие от покупки граждан, которые арендовали жилье.

      Продажи на вторичном рынке жилья в США выросли в декабре на 3,6% - максимальными темпами с февраля 2018 г., отмечает Национальная ассоциация риэлторов (NAR), сообщает "Интерфакс".

      Одновременно коэффициенты домовладения среди американцев в возрасте до 35 лет, а также среди людей, доходы которых меньше среднего показателя по стране, выросли в минувшем квартале до максимального уровня с 2011 г.

      Тем не менее коэффициент домовладения в США все еще не восстановился после краха рынка недвижимости, вызвавшего финансовый кризис, и остается ниже пикового уровня 69,2%, отмеченного в июне 2004 г.

      Рубрики: Недвижимость, США и Канада

      Метки: США, жилье, ипотека, дом, домовладение

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