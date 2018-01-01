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      Безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

      11:14Распечатать
      Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, сообщается в исследовании Сбербанка.

      Фото: EPA

      Сбербанк в рамках проекта "СберДанные" (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России. В IV квартале 2019 г. более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан. Это на 4,5 п. п. выше, чем в IV квартале 2018 г.

      По прогнозу аналитиков "СберДанных", в 2020 г. порог 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 г. дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%.

      В регионах отметка 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в IV квартале 2019 г. этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области взята новая высота — 60%. По всей вероятности, в следующим году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны.

      Состав топ-10 регионов не претерпел никаких изменений по сравнению с III кварталом 2019 г. и по итогам года. Лидером по приросту доли безнала оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п. п. по сравнению с IV кварталом 2018 г. Чукотка входит в топ-10 самых "безналичных" регионов. Однако подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования карточных расчетов в России.

      В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в самих регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 г. жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за IV квартал соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают соответственно 30-е и 19-е места в рейтинге самых "безналичных" городов страны.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: наличные платежи, безналичный расчет

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